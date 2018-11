'Latvian Sound Quartet' svinēs piecgadi ar programmu 'Amerikas vilinājums'

"Latvian Sound Quartet", svinot ansambļa piecgades jubileju, aicina klausītājus baudīt mūziklu, džeza un Latīņamerikas ugunīgo ritmu atmosfēru koncertā "Amerikas vilinājums". 1. decembrī Spīķeru koncertzālē skanēs Bohuslava Martinū, Leonarda Bernsteina, Liduono Pitombeiras un Kevina Bīversa skaņdarbus, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no VISA "Latvijas Koncerti".

"Latvian Sound Quartet" ir apvienojušās četras jaunas un talantīgas mūziķes - Līva Plociņa, vijole; Jana Zeļenska, oboja; Māra Botmane, čells un Roksana Tarvide, klavieres. Svinot ansambļa dibināšanas piecgadi, tā dalībnieces vēlas atskatīties uz savas sadarbības pirmsākumiem, kas saistās ar muzikālu satikšanos čehu komponista Bohuslava Martinū Kvartetā obojai, vijolei, čellam un klavierēm. Martinū kvartetu sacerēja Ņujorkā 1947. gadā, un tas pieskaitāms pie viņa labākajiem ASV perioda darbiem kamermūzikas žanrā. Skaņdarbā Martinū meistarīgi izmanto visu instrumentu piedāvātās skaņu krāsu paletes un iespējas.

Kvarteta izpildījumā skanēs amerikāņu ģēnija – diriģenta, pianista, un komponista Leonarda Bernsteina jaunības gados komponētais Klavieru trio, kurā saklausāma komponista lieliskā humora izjūta. Dažas melodijas no šī trio ir izmantotas Bernsteina pasaulslavenajos mūziklos.

Savukārt Latīņamerikas komponista Liduino Pitombeiras skaņdarbs "Seresta No. 13" paaugstinās koncerta temperatūru, ienesot brazīļu folkloras un dejas ritmu elementus. Skaņdarbs sastāv no divām nelielām daļām: "Modinha" - mīlas dziesma no Baijas reģiona un "Makulele" – kara deja, kuras atskaņošanai izpildītājam nepieciešama liela atdeve, izturība un karstasinība.

Koncerta programmā "Latvian Sound Quartet" ir iekļāvis arī Latvijā vēl neatskaņotu skaņdarbu - amerikāņu uzlecošās zvaigznes un jaunās paaudzes komponista Kevina Beavera spilgto kompozīciju "Nāves dejas" obojai, vijolei, čellam un klavierēm.