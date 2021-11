Latviešu džeza sērijā tiešraidē uzstāsies Rihards Lībietis ar grupu

11. novembrī 18:00 ar ģitārista Riharda Lībieša grupas "Rihards Lībietis Orchestra" uzstāšanos turpināsies "LV džeza sērija 2021", kurā tiešraidē tiek piedāvāti latviešu džeza mūzikas izpildītāju koncerti leģendārajā Latvijas Radio 1. studijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grupā "Rihards Lībietis Orchestra" bez paša vadītāja muzicē arī ģitārists Gints Smukais, basists Jānis Polis, čellists Jānis Pauls un sitaminstrumentālists Toms Kagainis. Jaunajā koncertprogrammā "Ārpus Tepat" grupa atskaņos oriģinālskaņdarbus no jaunā albuma "Willful Blindness", papildinot tos ar kvintetam raksturīgā stilistikā izpildītām Rietumāfrikas mūzikas kompozīcijām un jau iemīļotiem grupas skaņdarbiem.

"Mūsdienu pasaulē, it īpaši ņemot vērā jaunākos notikumus, ir ļoti vienkārši sajusties vientuļam," par jauno koncertprogrammu saka Rihards Lībietis. "Tomēr tāda pilnīga vienatnība īsti nav iespējama – mūs neizbēgami ietekmē pat mazākās un neiedomājamākās apstākļu sakritības un notikumi. Jo īpaši tas jūtams mūzikā, kur vienā veselumā savijas visdažādākās ietekmes no katra pasaules nostūra muzikālajām tradīcijām. Ir būtiski neaizmirst saknes, no kurām nākam, un tajā pašā laikā mācīties un gūt vērtīgus iespaidus no dažādo kultūras telpu mijiedarbības, kas izskan arī mūsu izpildījumā."

Rihards Lībietis ir mūziķis un mūzikas autors, kurš regulāri uzstājas un sadarbojas ar dažādiem latviešu māksliniekiem un grupām (Linda Leen, Raimonds Tiguls, "Pacific K", "The Originals" u.c.). Viņš ir ne tikai savas grupas vadītājs, producents un izdevējs, bet arī solomākslinieks, kurš komponē mūziku teātra izrādēm, piemēram, Dailes teātrī uzvestajām "Izraidītie" (2014) un "Bannija Manro nāve" (2017), laikmetīgās dejas uzvedumiem, īsfilmām un citiem notikumiem. Nupat nācis klajā arī viņa instrumentālais soloalbums "Līnijas un miniatūras."

"Rihards Lībietis Orchestra" ir 2015. gadā dibināta grupa, kas izpilda instrumentālu un dinamisku pasaules mūziku, savienojot ietekmes no Āfrikas, Tuvo Austrumu un Latvijas folkmūzikas, kā arī iedvesmojoties no blūza un džeza skanējuma. Grupas aizrautīgais sniegums, spēlētās mūzikas emocionalitāte, ritmiskums un melodiskums koncertos rada enerģijas pilnu atmosfēru.

Līdz šim izdoti četri albumi: "Scream, Breathe, Cry" (2015), kas tika nominēts Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta Mikrofons", "Live in Concert" (2017), "Reflections EP" (2018), kas tapis sadarbībā ar Kristīni Prauliņu, Goran Gora, Anneli Arro un vēl citiem, un "Willful Blindness", kas nāca klajā šā gada maijā.

Grupa koncertējusi dažādās Baltijas valstu koncertvietās un festivālos, ieskaitot festivālus "Rīgas Ritmi" un "Positivus", tās dalībnieki uzstājušies arī kā solisti un sadarbībā ar Latvijā plaši pazīstamiem māksliniekiem, kā arī piedalījušies dažādos konkursos un projektos ne tikai kā mūziķi, bet arī mūzikas autori.

"LV džeza sērijā 2021" koncerti notiek reizi mēnesī, un mūziķi tajos piedāvā jaunas programmas. Pēc koncertiem to ieraksti savukārt tiek piedāvāti starptautiskajam džeza mūzikas komunikācijas tīklam "Europe Jazz Network", kurā apvienojušies vairāk nekā 250 Eiropas džeza festivālu, regulāro pasākumu un koncertvietu organizētāji un uzturētāji. Tādējādi mūsu mākslinieku jaunās džeza programmas tiek popularizētas arī starptautiskajā apritē.

"LV džeza sērija" iecerēta kā ikgadējs pasākums, kas arī turpmāk piedāvās klausītājiem iepazīties ar jaunākajām tendencēm Latvijas džezā un būs kā vēl viena publiskā platforma jaunajiem māksliniekiem. Sēriju organizē Mūsdienu Mūzikas centrs, atbalsta VKKF mērķprogramma "Kultūrelpa".