Latviešu dziedātāja ANNNA pretendē uz dalību lielākā Nīderlandes radio festivālā

Konkursa "Supernova" fināliste, dziedātāja un mūzikas producente ANNNA strauji guvusi atzinību Nīderlandē un šobrīd pretendē uz dalību šīs valsts lielākās radiostacijas "NPO Radio 2" organizētajā tiešsaistes festivālā. Arī faniem Latvijā iespējams viņu atbalstīt, nobalsojot šā radiokanāla mājas lapā, portālu "Delfi" informē dziedātājas pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis.

Šis ir pirmais Nīderlandes radio organizētais tiešsaistes festivāls, kurā uzstāsies valstī populāri mūziķi: Danny Vera, 3JS, Tim Akkerman u.c. Pēdējā vēl vakantā vieta atvēlēta jauno izpildītāju konkursa uzvarētājam. ANNNA iekļuvusi šā konkursa fināla TOP 3, tādēļ līdz uzvarai atlicis pavisam nedaudz.

Balsošana par tiešsaistes festivāla dalībnieku noslēgsies 26. martā pulksten 19 pēc Latvijas laika. Nobalsot par latviešu jauno un talantīgo dziedātāju iespējams radiostacijas "NPO Radio 2" mājas lapā nporadio2.nl. Tiešā saite uz balsošanu – šeit. .

Tiešsaistes festivālā mūziķi piedalīsies neklātienē, straumēšanas režīmā no savām mēģinājumu telpām, viesistabām vai pat guļamistabām, un uzstāšanās notiks 27. martā laika posmā no pulksten 19 līdz 01 pēc Latvijas laika. "NPO Radio 2" tiešraidi ikvienam iespējams klausīties radiostacijas mājaslapā nporadio2.nl. Tāpat uzstāšanās festivālā būs iespējams vērot radiostacijas un, protams, arī pašu mākslinieku "YouTube" kanālos.

Jauno izpildītāju konkursa uzvarētājs uzstāsies pusnaktī pēc Latvijas laika. Atliek cerēt, ka tad "NPO Radio 2" ēterā izdzirdēsim tieši vārdu ANNNA. "Ļoti ceru uzstāties šajā festivālā!" satraukumu neslēpj jaunā dziedātāja. "Tas bija milzu prieks, kad man piezvanīja no "Radio 2" un pateica, ka esmu iekļuvusi konkursa trijniekā. Tik forši, ka šajos laikos tomēr notiek arī tik priecīgas lietas! Esmu atcēlusi vairākus savus koncertus, un jau šo piektdien ir iespēja sagatavoto programmu beidzot tomēr parādīt plašai publikai."

Nīderlandes radiokanāls nolēmis organizēt šāda veida festivālu, lai sniegtu māksliniekiem izpalīdzīgu roku viņiem šajos visnotaļ grūtajos laikos.

Tikmēr jau drīzumā gaidāms daudzsološās dziedātājas debijas minialbums. Un, ja situācija būs tam labvēlīga, tad ANNNA jūlijā uzstāsies vairākos Latvijas festivālos.

Nīderlandes galvaspilsētā Amsterdamā dzīvojošā latviešu dziedātāja nesen guva atzinību gan Nīderlandē, gan Latvijā, dziedot par ātro modi dziesmā "Polyester", ar ko viņa piedalījās "Supernovā". ANNNA pati uzstājas jau iepriekš lietotos vai ekomodes apģērbos un faniem piedāvā tikai ekoloģiskus suvenīrus.

Pērn par hitu Latvijā kļuva arī jaunās dziedātājas pirmais singls "The One That Got Away". Savukārt otrais singls "Stardom/Hater" uzvarēja Nīderlandes deju mūzikas konferences "Amsterdam Dance Event" prestižajā konkursā "Demolition". Latvijā ANNNA pirmoreiz uzstājās pērn vasarā, kad Siguldas pilsdrupās bija iesildošā māksliniece labi apmeklētajā amerikāņu dziedātājas LP koncertā.