Latviešu grupa iekļauta 'Classic Rock Magazine' perspektīvo jauno mākslinieku izlasē

Latviešu rokgrupas "Strapon" dziesma "Buckle Up" iekļauta viena no lielākajiem pasaules rokmūzikas žurnāliem "Classic Rock Magazine" dziesmu izlasē. Disks ar nosaukumu "Gods Of Thunder" pievienots žurnāla aprīļa numuram un tajā ir iekļautas 15 dziesmas no jaunām un perspektīvām grupām, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvji.

Kā uzsver "Strapon" pārstāvji, "Buckle Up" ir līdz šim pirmā šāda tipa izlasē iekļautā dziesma, kas radīta Latvijā.

"Classic Rock Magazine" pirmo reizi tika izdots 1998. gadā un šobrīd ir viens no vispārdotākajiem Lielbritānijas mūzikas žurnāliem. Tas galvenokārt koncentrējas uz plaši pazīstamām grupām no 60. līdz 90. gadiem, bet mēdz arī apskatīt mūsdienu populārās un jaunās grupas. Grupas "Strapon" dziesma ir iekļauta šī žurnāla 261. izdevumā.

"Strapon" ir latviešu rokgrupa, kura dibināta Rīgā, 2008. gadā. Šobrīd tajā darbojas Uģis Jankavs, Mārtiņš Krauze, Edvarts Počs un Edgars Baranovs. "Strapon" izpilda oriģināldziesmas, ko sarakstījuši paši grupas dalībnieki.

Grupas mūzika gadu laikā raksturota kā hard rock, alternative rock, bet paši grupas dalībnieki definē to kā "nepieradinātu rokenrolu", jo grupas daiļradē ir gan smagi agresīvas dziesmas, gan pozitīvi uzlādēti skaņdarbi, kas robežojas ar akustiskām balādēm. "Strapon" identitāte gadu gaitā palikusi nemainīga – enerģiski koncerti, ātra mūzika un lipīgas melodijas, kurām iespējams just līdzi, raksturo paši grupas dalībnieki.

Albums "Last Season" nāca klajā 2019. gada janvārī un tajā ietilpst 12 oriģināldziesmas, kuras ietver grupas esenci no pirmsākumiem līdz albuma tapšanas brīdim. Grupa prezentēja albumu veloveikalā "Brūklene" ar īpašu akustisko koncertu, kā arī 100 unikāliem albuma eksemplāriem.