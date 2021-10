Latviešu mākslinieks radījis grupas 'Cradle of Filth' jaunā albuma vāka noformējumu

Latviešu mākslinieks Artūrs Bērziņš radījis vāka noformējumu pasaulē slavenās britu ekstremālā metāla grupas "Cradle Of Filth albumam "Existence Is Futile", kurš oficiāli nāks klajā 22. oktobrī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Albuma konceptuālais vadmotīvs ir eksistenciālās šausmas un bailes no nezināmā. Šajā, nu jau trešajā sadarbībā ar britu mūziķiem Artūrs Bērziņš turpinājis interpretēt mākslas vēsturi - ja 2015. gada albuma vākā "Hammer Of The Witches" bija nolasāma atsauce uz Francisko Goijas "Sabatu", bet 2017. gada "Cryptoriana" – uz Sandro Botičelli "Venēru", tad šī albuma vāka bildē mākslas vēstures mīļotāji noteikti atpazīs motīvus no nīderlandiešu gleznotāja Hieronima Bosa "Pasaulīgo baudu dārza" triptiha labā spārna, kurā ir attēlota elle.

Gada pirmajā pusē cita pasaulslavena grupa – portugāļu gotiskā metāla leģenda "Moonspell" - arī izlaida savu jauno albumu "Hermitage" ar Artūra Bērziņa radīto vāku, kurā redzams mūks-eremīts, kurš iet pa jūras virsmu, attālinoties no pilsētas, kuras debesskrāpji grimst ūdenī.

Atgādinām, ka galerijā "Museum LV" un kultūras centrā "Grata JJ" noslēdzās mākslinieka personālizstāde "Latvijai ausīs jauna diena", kuras ekspozīcijā bija iekļauta videospēle, lielformāta fotoinscenējumi, objekti un asamblāžas, kas apvienoti ciklā "Transpozīcijas".