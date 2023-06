Latvijā ar programmu 'Ēdene' viesosies operas dīva Džoisa Didonato

Šī gada 20. jūnijā Dzintaru koncertzālē, Jūrmalā uzstāsies operas māksliniece, liriskais mecosoprāns Džoisa Didonato.

Jūrmala ir iekļauta amerikāņu operdīvas pasaules turnejas kalendārā – Latvijā izskanēs viņas teatralizētā koncertprogramma "Ēdene", kas jau ir izrādīta kā Ņujorkas Kārnegija zālē, tā Parīzes "Théâtre des Champs-Elysées", Bārbikana centrā Londonā un Hamburgas Elbas filharmonijā, Amsterdamas "Concertgebouw", Atēnu "Megaron" un Madrides Karaliskajā teātrī. Kopā ar Džoisu turnejā dodas Itālijas orķestris "Il Pomo d'Oro", savukārt Latvijā zvaigznes priekšnesumam pievienosies vietējo jauno vokālistu koris – aptuveni divi simti bērnu balsu. Kā norāda koncerta rīkotāji no "Winstag Production, OU", tik vērienīgas pasaulslavenas operas zvaigznes viesizrādes mūsu zemē notiek pirmoreiz.

Katrā valstī, kur Džoisa viesojas turnejas laikā, viņa tiekas ar mūzikas skolotājiem un skolēniem, pati vada meistarklases un aicina uzstāties starptautiski pazīstamus lektorus. Līdz visbeidzot izved savus jaunos draugus uz skatuves – viņa pati ir sākusi ceļu uz mūzikas Olimpu kā koriste tēva vadītā baznīcas korī, tādēļ bērnus iesaistīt, izglītot un iedvesmot viņai ir ļoti svarīga misija.

Latvija primadonnas aicinājumam ir atsaukusies ar sevišķu vērienu. Dzintaru koncertzālē kopā ar Džoisu Didonato uzstāsies "Ēdenes" vēsturē lielākais bērnu koris – šā koncertprojekta fināla dziesmu izpildījumā piedalīsies 200 Rīgas 6. vidusskolas audzēkņi.

Koncerta organizatori atgādina, ka Džoisa Didonato ir trīskārša visprestižāko klasiskās mūzikas balvu laureāte – viņa izpelnījusies "Grammy", "ECHO Klassik" un "Gramophone" atzinību, ieguvusi augsto Lorensa Olivjē balvu par izciliem sasniegumiem teātra nozarē un desmitiem citu prēmiju un goda nosaukumu. Vienlaikus dziedātāja bauda arī lielu publikas mīlestību un kritiķu cieņu visā plašajā pasaulē. Viņas mecosoprāns ir nevainojams, aktrises dotības – satriecošas. Organizatori atgādina "The New York Times" rakstīto – viņas balss ir augstākās raudzes zelts.

"Džoisa Didonato ir viena no vispilnskanīgākajām dziedātājām vēsturē," ar raksta "BBC Music"; un prīmas lomu saraksts to apstiprina. Viņa ir vienlīdz izcila kā senās mūzikas, tā bel canto repertuārā, romantisko partiju un mūsdienu skaņdarbu interpretācijās. Savukārt programmā "Ēdene" Didonato vienā vakarā veic ceļojumu cauri laikiem – no Henrija Pērsela līdz Čārlzam Aivzam, no Georga Frīdriha Hendeļa līdz Gustavam Māleram, no Riharda Vāgnera līdz Reičelai Portmenai.

Spožās karjeras gados Džoisa Didonato ir nodziedājusi 39 galvenās lomas operu uzvedumos. Seškārt tās ir bijušas pasaules pirmizrādes – ar to vien pietiktu paliekošam ierakstam pasaules mūzikas vēsturē.

15 studijas ieraksti ar Džoisas līdzdalību ir laisti klajā studijās "Argo Records", "Albany Records", "Ondine", "Naxos Records", "Virgin Classics", "Deutsche Grammophon", "Erato Records"/"Warner Classics". Tapuši pieci simfoniskās mūzikas albumi, kur Didonato izpilda vokālās partijas.

Didonato, kura ir viena no labākajām dziedātājām pasaulē, 2016. gadā piekrita nospēlēt sliktāko dziedātāju pasaulē Ralfa Plēgera biogrāfiskajā filmā "Florensas Fosteres-Dženkinsas stāsts".

