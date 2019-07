Latvijā atgriežas dziesminiece Džudita Ouena

Sestdien, 27. jūlijā, Mālpils muižas dārzā Baltijas tūri noslēgs dziesminiece Džudita Ouena no Ņūorleānas, kura uzstāsies kopā ar perkusionistu Pedro Segundo, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji no "Live Fest".

Džudita Ouena (Judith Owen) Latvijā viesosies jau trešo reizi – iepriekš viņa ir uzstājusies Rīgā, Cēsīs, Siguldā un Kuldīgā. Viņa ir talantīga mūziķe, stāstniece un aranžētāja, kuras mūzikā dzirkstī humors un sirsnība. Pasaules atzinību izpelnījās 2018. gadā izdotais albums "redisCOVERed", kurā Ouena aranžējusi labi pazīstamas popa, roka un džeza mūzikas dziesmas, tajā skaitā repera Dreika "Hotline Bling", Eda Šīrana "Shape of You", grupas "Deep Purple" dziesma "Smoke on the water" un citas leģendāras dziesmas, piešķirot tām jaunu vēstījumu.

"Viena un tā pati dziesma cilvēkiem var nozīmēt pilnīgi ko citu, un katram ir taisnība," saka mūziķe. Tā, piemēram, Ouena amerikāņu džeza klasiku – dziesmu "Dream a Little Dream of Me" – videoklipā izspēlē kā gaumīgu šausmu stāstu, savukārt Donnas Sammeres dziesmas "Hot Stuff" klipā dodas uz "Aklajiem randiņiem".

Albums "redisCOVERed" ir bijis Lielbritānijas 2018. gada pārdotāko albumu topa augšgalā, bet laikraksts "Sunday Times" albumu ierindojis labāko ierakstu simtniekā. Mūziķes talantu novērtē Kasandra Vilsone (Cassandra Wilson), Kebs Mo (Keb Mo), Braiens Ferijs (Bryan Ferry, grupa "The Roxy Music"), Ričards Tompsons (Richard Thompson), un klausītāji Lielbritānijā, Vācijā, Francijā un citās Eiropas zemēs. Tā, piemēram, šīs Baltijas tūres ietvaros Džudita Ouena uzstājās četros Lietuvas festivālos.

Plašāka par 27. jūlija koncertu atrodama Mālpils muižas mājaslapā.