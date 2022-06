Latvijā pirmoreiz uzstāsies operas zvaigzne Natalī Desē

Dzintaru koncertzālē šī gada 30. augustā uzstāsies franču operas zvaigzne Natalī Desē (Natalie Dessay). Dziedātāja Latvijai publikai piedāvās programmu "Enchanting Legrand" – "Apburošais Legrāns".

Koncerta rīkotāji par šo programmu raksta: "Tā atzīšanās mīlestībā dzimtenei, īstam franču šansonam un, protams, slavenajam komponistam Mišelam Legrānam (1932–2019), ar kuru dziedātāju ir saistījusi ilga, sirsnīga draudzība un divi kopīgi ierakstīti mūzikas albumi."

Natālī Desē starptautisku slavu izpelnījās 90. gadu sākumā par Olimpijas lomu Žaka Ofenbaha "Hofmaņa stāstu" iestudējumos gan Parīzes operā, gan Vīnes valsts operā, gan Ņujorkas Metropolitēnā. Viņa dziedājusi arī Nakts karalieni Mocarta "Burvju flautā", gan bijusi Doniceti šedevra "Lučija di Lammermūra" titulvarone.

Organizatori atgādina arī par Desē īpašo aktiermākslas talantu – dziedātāja bērnībā sapņojusi par baletu, bet jaunībā – vēlējusies kļūt par aktrisi.

Dziedātāja pati uzsvērusi, ka vienmēr ir centusies ne tikai izdziedāt lomu, bet tiekusies pārtapt par katru savu varoni: "Aizmirst, ka dziedu, nevis runāju! Tas man ir ļoti svarīgi – iedziļināties situācijā, stāstā un tēlā, aizmirst pat domāt par to, ka vārdi ir ietērpti melodijā."

Natālī Desē neslēpj, ka ir pārcietusi divas balss saišu operācijas – 2002. un 2004. gadā. Pēc tām vokālā māksla viņai bija jāapgūst atkal praktiski no jauna. "Karjeras sākumā es varēju paņemt nereāli, pārpasaulīgi augstas notis. Taču man šķiet, ka, tieši zaudējusi šīs pārcilvēcīgās notis, es ieguvu izpildījuma dziļumu un cilvēciskumu." Primadonna atgriezās ar triumfu – īpaši izcelta tika viņas loma Doniceti "Pulka meitā" Karaliskās Koventgārdena operas iestudējumā (2007), par kuru Desē saņēma Lorensa Olivjē vārdā nosaukto Lielbritānijas Nacionālo teātra balvu.

Laika gaitā dziedātāja aizvien biežāk pievērsusies mūzikai, kas viņas uzmanībai iepriekš bija paslīdējusi secen: izsmalcinātiem kamermūzikas darbiem, labākajiem franču estrādes paraugiem, džezam. "Tas ir jauns radošais virziens – tas mani ļoti interesē. Un tas man padodas. Varu sacīt, ka ir sākusies jauna dzīve. Īpaši, kopš es sadarbojos ar Mišelu Legrānu."

Natālija Desē un leģendārais komponists kopā devās gan pasaules koncertturnejās, gan arī ierakstīja divus mūzikas albumus: "Entre elle et lui - Natalie Dessay sings Michel Legrand" (Erato/Warner Classics, 2013), kas Francijā ieguva Zelta diska statusu, un "Natalie Dessay, Michel Legrand – Between Yesterday And Tomorrow" (Sony Classical /Sony Music, 2017).

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.