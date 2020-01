Latvijā savu debijas albumu prezentēs lietuviešu 'post-punk' grupa 'blank'

Ar diviem koncertiem Rīgā un Jelgavā Latvijā viesosies lietuviešu "post-punk" grupa "blank", kura šejienes klausītājiem prezentēs savu debijas albumu

"Black Medicine".

Kā informē rīkotāji, koncerti notiks 24. janvārī krogā "Ansamblis", Robežu iela 38, Rīgā un 25. janvārī "Melno cepurīšu balerijā", Raiņa iela 26, Jelgavā.

Grupa "blank" nāk no kaimiņvalsts Lietuvas, kurā spēlē pieci enerģiski, jauni un talantīgi mākslinieki. Uzstājušies gan uz lielajā, gan mazajām Lietuvas skatuvēm. Lielākie panākumi ir piedalīšanās profesionālajos mūzikas festivālos "FiDi", "Novus Music Incubator" un "Capital Days".

Grupa "blank" nodibināta 2017. gada jūnijā pēc Donata Jaruta (Donatas Jarutis) iniciatīvas, kas ir grupas piecinieka solists, ģitārists un perkusionists. Dainora Vingite (Dainora Vingytė) ir atbildīga par taustiņiem, perkusiju, vokālu, Irina Bukina – spēlē ģitāru un flautu, Roberts Kodis (Robertas Kodis) – basģitāru, bet Artūrs Bazis (Artūras Bazys) ir grupas bundzinieks. Grupa izlaidusi vairākus savas mūzikas video no kuriem dziesmas "On the Loop" 2019. gadā tika nominēta kategorijā "Labākais koncepts" LRT "KlipVid" mūzikas gada balvas ceremonijā.

2019. gada rudenī grupa izdeva savu solo albumu "Black Medicine", kas jau saņēmis pozitīvu novērtējumu no Lietuvas mūzikas recenzentiem. Albuma turneja jau ir iesākta – aizvadīti daži koncerti Lietuvā un pēc tiem grupa viesosies Latvijā.

Artūrs Bazis par albumu stāsta: "Rakstīdami mūsu pirmo albumu mēs koncentrējamies uz cilvēka cīņu ar pasauli, ar eksistenci tajā un, galvenais, ar sevi pašu. Tāpēc ne par velti albuma nosaukums ir "Black Medicine". Melnā medicīna ir tie dzīves brīži, kuri ir nepatīkami, kuros esot mums šausmīgi sāp, bet kuru pārdzīvošana arī "ārstē" cilvēku – dod iespēju mums augt un kļūt par vairāk atjautīgiem sev un arī viens otram."

"Šobrīd vissvairāk koncentrējamies uz turnejas sagatavošanas darbiem – domājam par dziesmu izpildīšanu. Tuvākās dienās izdosim dzīvo ierakstu ar nosaukumu "Pharma Sessions", kuru ierakstījām un nofilmējām kādās vienkāršu strādnieku noliktavas telpas. Un, protams, gatavojam jaunas dziesmas, jo pēc albuma turnejas mēs ieslēgsimies studijā un tad jau visu enerģiju veltīsim jaunām dziesmām, kuras mēģināsim salikt otrajā albumā," piebilst Artūrs Bazis.