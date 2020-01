Latvijā uzstāsies britu vokālais virtuozs Klīvlands Vatkiss

Sestdien, 11. janvārī, Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" ar solo vokālo performanci "VocalSuite" uzstāsies dziedātājs Klīvlands Vatkiss (Cleveland Watkiss), portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Klīvlands Vatkiss ir uzstājies un strādājis kopā ar dažādiem pasaulē zināmiem māksliniekiem, piemēram, Bjorku, Bobu Dilanu, Stīviju Vonderu, Vintonu Marsali, Kītu Ričardu, grupu "The Who" un Karalisko Filharmonijas orķestri (RPO) un citiem. Viņš ir arī viens no grupas ''Black Top'' dziedātājiem.

Izdevums "Evening Standard" viņu nodēvējis par "Labāko Lielbritānijas džeza mūziķi - vīrieti". Par ar savā vokālajām dotībām Vatkins trīs gadus pēc kārtas ir saņēmis "Wire/ Guardian" balvu kā "Labākais džeza vokālists" un 2017. gadā apbalvots arī ar Lielbritānijas džeza balvu "Parliamentary Jazz Awards". Kritiķi Vatkisa muzikalitāti salīdzina ar tādām zvaigznēm kā Bobijs Makferins un Rejs Čārlzs.

Liepājas koncertā klausītāji dzirdēs "VocalSuite" – vokālās improvizācijas performanci, kurā Vatkiss izmanto savu balsi un ierakstīšanas tehnoloģijas iespējas, vokālo skaņdarbu radot īsi pirms uzstāšanās vai arī koncertā – auditorijas acu priekšā. Ar savu balsi Vatkiss savieno dažādas pasaules kultūras un dažādus mūzikas žanrus – sākot no klasiskās mūzikas līdz Āfrikas ritmiem, no džeza līdz kora mūzikai un tā tālāk. Performancē būtiska loma ir apkārtesošajai atmosfērai, kas vienā mirklī var izmainīt performances attīstību. Pasaulslavenā vokālā grupa "Take 6" par Vatkisa veikumu "VocalSuite" sacījuši: "Vai tas nav apbrīnojami – viņš viens var paveikt to, ko varam mēs visi seši kopā!"

Koncerta sākums pulksten 19. Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.