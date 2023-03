Latvijā uzstāsies Krimas tatāru dziedātāja, Ukrainas brīvības balss Džamala

Pasaules mūzikas festivālā "Porta" šogad notiks no 27. līdz 29. jūlijam uzstāsies Krimas tatāru dziedātāja no Ukrainas, – Džamala, kura 2016. gadā uzvarēja Eirovīzijas dziesmu konkursā.

Kā "Delfi" informē festivāla rīkotāji, Džamala uzstāsies "Portas" noslēdzošajā dienā, 29. jūlijā, Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā.

Džamala, īstajā vārdā Susana Džamaladinova ir Krimas tatāru izcelsmes ukraiņu dziedātāja, kura 2016. gadā uzvarēja Eirovīzijas dziesmu konkursā ar dziesmu "1944". Tājā skanēja Krimas tatāru valoda un dziesma vēstīja par šīs tautības cilvēku deportācijām Otrā pasaules kara laikā. Kā raksta festivāla "Porta" rīkotāji, Džamalas mūzikā apvienojas souls, džezs, elektronika un pasaules mūzikas ietekmes.

Kā portālu "Delfi" informē festivāla organizatori, "Porta", kā vienmēr, ir uzticīgs pasaules mūzikas skaņām un turpina klausītājus iepazīstināt ar šā virziena daudzveidību. Papildu mūzikas dažādībai koncertu apmeklētājiem būs iespēja arī iepazīt un baudīt dalībvalstu nacionālo virtuvju tradicionālās garšas.

Pirmo reizi festivāls viesosies Kuldīgā, kur 27. jūlija vakarā Pils parkā gaidāms atklāšanas koncerts. Tajā ar Āfrikas bungu ritmiem vakaru ieskandinās ritma apvienība "Slatucada" no Marokas, savukārt koncerta turpinājumā ar jaudu dalīsies elektrofolka apvienība "Okra Playground" no Somijas.

Otrās festivāla dienas, 28. jūlija, vakarā Fon Stricka villā varēs ļauties priekšnesumiem, ko sniegs spēcīgas un dziļas balss īpašniece, maģiskas loka liras vārdotāja Pāvī Hirvonena (Päivi Hirvonena) no Somijas, pašmāju pasaules mūzikas un visneiedomājamāko mūzikas instrumentu daudzinātāji "Rahu The Fool" un enerģiskie multiinstrumentālisti "Le Diable à Cinq" no Kanādas.

Savukārt 29. jūlijā "Portas" jaunajā mājvietā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā uz divām skatuvēm varēs piedzīvot krāšņu festivāla kulmināciju. Vakara gaitā uz "Ambient" skatuves būs iespējams baudīt jaunu skaņu radītājas uz vienas cītaras – "Duo Ruut" no Igaunijas un mūziķi, kurš pārkāpj mūzikas instrumenta tubas izpildījuma robežas, Danielu Herskdālu (Daniel Herskedal) no Norvēģijas.

Uz festivāla otrās skatuves līdzās "Okra Playground" un "Slatucada" uzstāsies jau minētā Džamala.

Biļetes uz festivāla koncertiem iegādājamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās visā Latvijā un internetā.