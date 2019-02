Latvijas 1. rokkafejnīcā Rīgā koncertēs Austrasbērni no Liepājas

Ceturtdien, 21. februārī, pulksten 19.00, Latvijas 1. rokkafejnīcā dziesminieku koncertu cikla piektajā pasākumā, vēstot par aktualitātēm Liepājas radošajā telpā "Austras istaba", muzicēs liepājnieki Simona Rača, Jana Egle, Jānis Rūcis, Laura un Dzintars Vītoli, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

No 2018. gada oktobra Rīgā notiek dziesminieku koncertu cikls, kas stāsta par leģendārās dziesminieces Austras Pumpures iedibinātās tradīcijas turpinājumu dziesmās un cilvēkos. Katru mēnesi Latvijas 1.rokkafejnīcā notiek kāda Austrasbērna jeb Austras Pumpures audzēkņa autorkoncerts. Līdz šim koncertus snieguši un par savu ceļu kopā ar Austru stāstījuši dziesminieki: Ieva Akuratere un Ilze Grunte, Kristīne Locika un Kristaps Sudmalis, Arnis Miltiņš ar domubiedriem, kā arī Anta Eņģele. Pasākumos tiek vākti ziedojumi radošajai telpai "Austras istaba", kas izveidota Liepājā, godinot Austru Pumpuri un turpinot viņas sirds darbu.

21. februārī rokkafejnīcā viesosies radošās telpas "Austras istaba" aktīvākie darboņi. Koncerta pirmajā daļā uzstāsies Simona Rača, Jana Egle un Jānis Rūcis, izpildot gan pašsacerētas, gan Imanta Kalniņa dziesmas. Otrajā daļā savu autorkoncertu sniegs Laura un Dzintars Vītoli – jauni un talantīgi mūziķi, Austrasbērni, kuri salīdzinoši nesen atgriezušies Latvijā pēc mūzikas studijām Londonā.

Rakstniece Jana Egle plašākai sabiedrībai nu jau labi pazīstama, pateicoties diviem spilgtiem stāstu krājumiem, taču Austrasbērnu vidū viņa, pirmkārt, tiek mīlēta, pateicoties viņas skanīgajām dziļa satura dziesmām. Jana veiksmīgi sevī apvieno rakstnieci, dzejnieci un mūziķi - dziesminieci. Radošajā telpā "Austras istaba" Jana nodarbojas ar dzejas pasākumu koordinēšanu, dzejnieku viesos uzņemšanu un sarunu vadīšanu ikmēneša dzejas notikumos.

Jānis Rūcis – viens no Austras Pumpures audzēkņiem, kurš ar leģendāro dziesminieci uz vienas skatuves bijis tikai 3 pēdējos gadus, bet no viņas smēlies ļoti daudz vērtīgu padomu gan mūzikā, gan dzīvē. Koncertā Jānis spēlēs gan savas mammas Janas Egles, gan arī pašsacerētas dziesmas, tostarp arī kādu no dziesmām, ko sarakstījis, apmeklējot Lauras Vītolas vadītās dziesmu rakstīšanas nodarbības "Austras istabā".

Simona Rača, kura kopā ar Inesi Muižnieci Liepājā vada radošo telpu "Austras istaba", ir Austrasbērns, kura aktīvi piedalās un pašlaik veido Austrasbērnu koncertprogrammas. Pati gan ģitāru Simona nespēlē, bet toties skaisti dzied. Viņas talants ir vokālā māksla. "Austras istabā" Simonas vadībā radies arī jauns bērnu vokālais ansamblis "Dimantiņi". Koncertā Simona kopā ar Jāni klausītājus priecēs ar Imanta Kalniņa dziesmām no martā gaidāmās "Austrasdienu" programmas.

Laura un Dzintars Vītoli ir divi jauni, mērķtiecīgi un profesionāli mūziķi. Abi absolvējuši Britu īru modernās mūzikas institūtu. Laura studējusi dziesmu rakstīšanas nodaļā, bet Dzintars – radošās muzicēšanas un ģitārspēles nodaļā. Laura ir filmu un skatuves mūzikas komponiste, kura pašlaik ikdienā nodarbojas ar komponēšanu un paralēli arī vada dziesmu rakstīšanas nodarbības "Austras istabā". Reizi mēnesī Laura pulcina jaunos talantus arī uz "Dziesmu apli", kurā tiek prezentētas jaunradītās dziesmas. Savukārt Dzintars "Austras istabā" vada individuālas ģitārspēles nodarbības.

Koncertā ieeja par ziedojumiem Austras biedrībai "Austras istabas" pilnveidošanai un labiekārtošanai, Austras Pumpures kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un viņas ideju turpinājumam.

Dziesminieku koncertus Rīgā rīko Austras biedrība sadarbībā ar Latvijas 1. rokkafejnīcu.