Latvijas glābšanas sindroms. Saruna ar komponistu Jāni Lūsēnu

"Pašlaik vedu būvmateriālus, Rīgā esmu reti. Manā dzīvē svarīgākais šobrīd ir Ozolu skola," saka komponists Jānis Lūsēns, kad aprīļa sākumā uzrunāju viņu intervijai. Teju pie pašas Igaunijas robežas – starp Gaujienu un Valku – atrodas viņa izlolotais mūzikas nams, kura nosaukumā Lūsēnam bijis svarīgi saglabāt tieši skolas vārdu. Abi viņa vecāki ir bijuši skolotāji, bet pie viņa jaunās mājvietas Ziemeļvidzemē ir rožu dobe – veltījums Latvijā slēgtajām mazajām lauku skolām. Komponists joko, ka viņam piemīt Latvijas glābšanas sindroms, it īpaši, ja runa ir par pamestām vietām, bet, līdzko sarunā ienāk tēmas par karu, politiku un kultūru, viņš stingri nosaka: kara laikā ir tikai melns vai balts, Ukrainā ir tikai dzīvība vai nāve.

Man paveicas, viesojos Ozolu skolā pie Lūsēna un viņa dzīvesbiedres, Latvijas Nacionālās operas orķestra flautistes Evijas Mundeciemas, tieši Lieldienās. Spoži spīd pavasara saule, Lūsēns spriež, ka drīz atkal sāksies zāles pļaušanas darbi, bet skolas skaisti izremontētās telpas glabā gan komponista privātās ērģeles, gan abu radošo saimnieku mūzikas instrumentu kolekciju, gan arī stāstus par līdz šim notikušiem un gaidāmiem koncertiem ar Latvijas labākajiem opermūzikas, džeza un citu žanru māksliniekiem, kā arī meditatīvi akustiskiem mūzikas seansiem, ko Lūsēns kopā ar dzīvesbiedri rīko nelielām interesentu grupām.

Komponista ikdienas dzīve lielākoties saistīta ar Ozolu skolu, viņa radošā darbība un uzstāšanās nebūt nav apstājušās. Pavasarī ar lieliem panākumiem, izpārdotām zālēm un papildizrādēm izskanēja viņa mūzikla "Agrā rūsa" jaunākais iestudējums, bet vasarā uz īpašu atvadu turneju apvienosies viņa vadītās grupas "Zodiaks" otrais sastāvs ar dziedātājiem Zigfrīdu Muktupāvelu un Maiju Lūsēnu.

"Dzirdu Ādažu poligonu. Nu besī ārā!"

Ozolu skolu Lūsēns iegādājies neilgi pirms pandēmijas sākuma. Nu jau lielākā daļa ēkas izremontēta. Vēl priekšā ēkas trešā stāva remonts. "Nu kā jūs domājat? Tā nav nekāda vasarnīca vai pirtiņa Saulkrastos," saka Lūsēns.

"Biju jau iepriekš nopircis Raganā lauku īpašumu, gadiem ejot, to atjaunoju un biju padarījis apdzīvojamu. Viss bija labi, bet mūzikas instrumenti tikai krājās un krājās... Bija doma kaut ko piecelt klāt. Bet tur nebija pilnīga klusuma. Vienubrīd dzirdu Ādažu poligonu. Nu besī ārā, kā tur bliež vaļā. Kad tas beidzas, tad ieslēdzas gāzes terminālis Inčukalnā. Uz visu nakti. Es sapratu – nu nē. Cilvēki, kas nav ar mūziku saistīti, to nejūt, un viņus tas varbūt nedzen izmisumā," atceras komponists. To, ka īpašumā Raganā viņš nepaliks un māja tiks pārdota, Lūsēnam pateicis kāds, kā viņš pats saka, "nejauši uzkūlies rīkstnieks". Un tiešām pēc mēneša pircējs pats klauvējis pie durvīm, bet komponists uzzinājis, ka izsolē tiks pārdota 20. gadsimta sākumā celtā Ozolu skolas ēka Zvārtavas pagastā.

"Es vienkārši ļaujos dzīves plūdumam un lietām nepieķeros. Varbūt arī Ozolu skola nav pēdējā vieta, kur dzīvoju. Bet katrā ziņā šī māja man ir ļoti nozīmīga. Te ir ielikts ļoti daudz enerģijas."

"Man ir tāds Latvijas glābšanas sindroms. Pilnīgi nopietni. Sirds sāp par katru pamesto, nesakopto vietu. Es vienmēr skatos, kā varētu būt, ja kāds pieliktu roku. Latvija tad būtu bezgalīgi skaista."

"Populārā estrādes mūzika mani vairs neinteresē"

"Bijušajā skolas ēdamzālē notiek šādas tādas saviesīgas darīšanas, bet vienā no otrā stāva zālēm – bibliotēka un ērģeles. Esmu viens no retajiem, kam ir savas privātās ērģeles," Ozolu skolas telpas izrāda komponists. Ēkā ir iekārtoti arī trīs dzīvokļi – viens pašiem, viens Lūsēna mammai, bet vēl viens – īstermiņa izīrēšanai.

Otrā stāva lielā zāle atvēlēta Lūsēna un viņa dzīvesbiedres mūzikas instrumentu kolekcijai. Kosmosa kuģis, tā to nodēvē pats komponists. Tam iepretī ir 15 guļamkrēsli – tādi kā pludmales zviļņi, kuros apmeklētāji atlaižas un bauda abu mūziķu radītās improvizācijas.