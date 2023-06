Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību turpmāk vadīs Rūdolfs Budze

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) turpmāk vadīs mūziķis un producents Rūdolfs Budze.

LaIPA uz trim gadiem ievēlēta jauna padome. Par tās priekšsēdētāju padome ievēlēja mūziķi un producentu Budzi, kurš pēc ievēlēšanas LaIPA vadītāja amatā norādīja uz vairākiem svarīgiem uzdevumiem, kas paveicami, esot LaIPA padomes priekšsēdētāja amatā.

Viņaprāt, svarīgi ir stiprināt LaIPA kā nozares līdera reputāciju tādās sfērās kā mūziķu un producentu kopienas un mūzikas patērētāju informētība un izglītotība par autortiesībām un blakustiesībām, sabiedrības, īpaši jaunās paaudzes, izpratni par autortiesību un blakustiesību jomu un svarīgumu radošo industriju nozarē. Tāpat ir svarīgs atbalsts mūzikas industrijas aktivitātēm, pauda Budze, kurš ir pārliecināts, ka mūziķus un producentus apvienojošā organizācija vispirmām kārtām ir nozari stiprinoša apvienība, kuras uzdevums ir iestāties par mūziķu un producentu tiesībām.

Viņš akcentē, ka LaIPA nav kaut kas pats par sevi pastāvošs, tāpēc daudz atkarīgs arī no pašu mūziķu un producentu iesaistes nozares un autortiesību un blakustiesību jomas sakārtošanā. Viens no viņa kā LaIPA padomes vadītāja uzdevumiem ir par minēto pārliecināt gan sabiedrību, gan pašus mūziķus un producentus, tostarp – veicināt jaunu biedru piesaisti LaIPA no mūziķu un producentu vidus.

Padomes sēdē par LaIPA izpilddirektori atkārtoti apstiprināta Liena Edvardsa, kura LaIPA izpildinstitūcijas darbu vada jau 10 gadus. Tāpat LaIPA padome apstiprinājusi LaIPA Izglītības un kultūras atbalsta fonda komisiju. Saskaņā ar LaIPA biedru kopsapulces lēmumu Izglītības un kultūras fonda līdzekļu izlietojumu uzrauga Izglītības un kultūras atbalsta fonda komisija, kura sastāv no 16 komisijas locekļiem. Komisijā ietilpst LaIPA padomes locekļi, trīs LaIPA kopsapulcē ievēlēti mūziķu un producentu pārstāvji, kā arī pieci mūzikas nozares organizāciju virzīti pārstāvji – nozares eksperti. Komisija uz savu pirmo sēdi sanāks augusta beigās.

6. jūnija LaIPA ārkārtas kopsapulcē par jaunās padomes locekļiem ievēlēti no producentu vidus – Petri Manonnens ("Universal Music"), Līva Pētersone-Kļaviņa ("Instrumenti"), Guna Zučika ("Every Little Thing") un Agnese Cimuška-Rekke, savukārt no izpildītāju vidus – mūziķi Kārlis Būmeisters, Rūdolfs Budze, Arnis Račinskis un Kārlis Auzāns.