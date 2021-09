Latvijas Nacionālās operas un baleta Jaunajā zālē 30. septembrī pirmizrādi piedzīvos balets “Divi metri”, ko veidojuši horeogrāfi Elza Leimane, Antons Freimans un Aivars Leimanis sadarbībā ar scenogrāfu Andri Freibergu, kostīmu mākslinieci Kristīni Pasternaku un gaismu mākslinieku Kārli Kaupužu.

"Divi metri" ir horeogrāfu Elzas Leimanes, Antona Freimana un Aivara Leimaņa vienlaikus gan nopietna, gan humora pilna reakcija uz baleta mākslinieka pieredzi pandēmijas laikā. Iestudējumu apvienojošais elements šoreiz ir baleta mākslinieku runātais vārds.

Elzas Leimanes veidotā ieilgusī etīde "Līdzcilvēks" ar Kaspara Kurdeko, Edvarda Grīga un Roberta Šūmaņa mūziku vēsta par cilvēku, kurš nespēj atrast izeju no teātra un vienlaikus arī no sevis. Tas ir dejotāja mēģinājums risināt vissarežģītāko – attiecības ar sevi. Galvenajās lomās Ieva Rācene un Jūlija Brauere vai Kristaps Jaunžeikars, lomās Annija Kopštāle, Sabīne Strokša, Antons Freimans, Dariuss Florians Katana, Roberts Naje un citi. Koncertmeistare – Natālija Dirvuka.

"Mana darba nosaukums ir "Līdzcilvēks". Iespējams, šis cilvēks nav īsti atradis izeju no teātra, viņš klīst, nedaudz halucinē, viņš ir vientuļš, runā ar sevi. Mēs bieži lietas ieraugām citādi, nomainot rakursu, un manā darbā tas notiek burtiskā nozīmē. Galvenie personāži ir paši dejotāji – viņi runā par sevi. Mēs pārrunājām, kā viņi jutās izolācijā, kas viņiem bija nozīmīgs, kas ar viņiem noticis šajā laikā, cik svarīgs ir cilvēks un līdzcilvēks," stāsta Elza Leimane.

Antons Freimans radījis teatrālu uzvedumu "Go! Go! Go!" par emocionālajiem un fiziskajiem aspektiem māksliniekam, atsākot dejot pēc ilgāka piespiedu pārtraukuma. Skanēs Leo Delība, Pētera Čaikovska, Ādolfa Adāna un Ludviga Minkusa mūzika. Dejos un runās solisti Aleksandrs Osadčijs, Sabīne Strokša, Justīna Teličena, Māris Spriņģis, Anna Russke, kā arī Latvijas Nacionālā baleta mākslinieki.

"Mans balets ir par diktātu un pakļaušanos diktātam. Par to, kā cilvēki kopīgi pieņem lēmumus, kāds ir demokrātiskais process – cik tas ir pareizs, cik lēmumu pieņemšanas taktika atbilst tam demokrātiskajam ideālam, kuram mēs sekojam. Darbā ir viens vadošais personāžs. Viņam nav ne vārda, ne īsti lomas nosaukuma. Šis tēls reprezentē to, kā būtu jāizskatās epidemioloģiski ideāli pasargātam dejotājam," saka Antons Freimans.

Savukārt Aivara Leimaņa veidotā etīde "2m" eksperimentēs ar obligātajiem noteikumiem, minot, kā izskatītos balets, ja māksliniekiem būtu jāievēro divu metru distance. Tajā skanēs Pētera Čaikovska mūzika, dejos Baiba Kokina vai Jolanta Lubēja, Viktors Seiko vai Filips Fedulovs, kā arī Aleksandra Astreina, Laine Paiķe, Anna Russke un Krista Štrausa.

"2m ir divertisments par to, kā būtu, ja saglabātos visi šķēršļi un noteikumi, kurus mākslinieki spītīgi turpina pārvarēt, lai varētu darboties profesijā. Divos fragmentos apspēlēta distancēšanās un citi epidemioloģiskie noteikumi. Kā izskatītos deja, ja dejotāji patiešām ievērotu divu metru distanci un nevarētu pat viens otram fiziski pieskarties?" saka Aivars Leimanis.

Elza Leimane un Antons Freimans ir Latvijas Nacionālā baleta solisti un horeogrāfi. Abu radītā baleta izrāde "Hamlets. (Ne)stāsti man pasakas" (2019) saņēmusi Dejas balvu 2019-2020 kategorijā "Baleta iestudējums vai notikums", bet Elza Leimane vienlaikus atzīta par labāko baleta horeogrāfi. Aivars Leimanis kopš 1993. gada ir Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs, kā horeogrāfs iestudējis daudzus baletus un saņēmis daudzus apbalvojumus.