Latvijas Radio 1. studijā un 'Klasikas' tiešraidē muzicēs trio 'Tempus Balticus'

Pirmdien, 7. janvārī, pulksten 18.00 Latvijas Radio 1. studijā un "Klasikas" tiešraidē pirmo reizi muzicēs trio "Tempus Balticus" jeb čelliste Māra Botmane un klarnetists Jānis Tretjuks no Latvijas un pianists Johans Randvere no Igaunijas, portālu "Delfi" informē Latvijas Radio pārstāvji.

Koncerta apmeklējumam klātienē var pieteikties, zvanot pa tālruni 67206647 (darbdienās) vai pa e-pastu lr3koncerts@latvijasradio.lv (vietu skaits ierobežots). Ierašanās Latvijas Radio (Doma laukumā 8) 7. janvārī no pulksten 17.30, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Programmas caurviju tēma – tajā pārstāvēto komponistu saikne ar Rīgu, par kuru stāstīs Jānis Tretjuks un koncerta vadītājs Orests Silabriedis.

Vakara gaitā izskanēs gan Antona Štadlera "Capriccio" klarnetei solo, gan Žana Ksavjē Lefevra Sonāte klarnetei un basam, Jāna Rētsa "Toccata" klavierēm solo, Pētera Vaska Trīs skaņdarbi klarnetei un klavierēm, kā arī lietuviešu komponista Anatolija Šenderova Otrais trio "In memoriam", ko mūziķi iestudējuši kopā ar autoru 2018. gada vasarā.

Jānis Tretjuks stāsta: "Baltijas valstu ģeogrāfiskais centrs ir Rīga. Jau gadsimtiem ilgi tā bijusi arī kultūras centrs, ko apciemojuši daudzi ievērojami mūziķi. Antons Štadlers, klarnetists un tuvs Mocarta draugs, Rīgā sniedza koncertu 1793. gadā. Un, lai gan Žans Ksavjē Lefevrs Rīgā nekad nav bijis, viņa dibinātā franču klarnetes skola uz Rīgu ir atnākusi un palikusi vēl šodien. Savukārt trīs laikmetīgās mūzikas skaņdarbi rāda Baltiju apmēram divus gadsimteņus vēlāk – no cita skatupunkta, ar citiem izteiksmes līdzekļiem un citiem instrumentiem."

Atkarībā no konkrētā skaņdarba stila, Māra Botmane un Jānis Tretjuks šajā koncertā lietā liks gan senos, gan mūsdienu mūzikas instrumentus.

"Tempus Balticus" ("Laiks Baltijai") ir ansamblis ar laikmetīgām idejām un oriģinālu pieeju daudzveidīgajai kamermūzikas pasaulei. Ansambļa mūziķi nāk no Latvijas un Igaunijas, līdz ar to ansambļa identitātē lielu lomu spēlē Baltijas jūras reģions, kura akadēmiskās laikmetīgās kamermūzikas izzināšana, papildināšana un popularizēšana ir viens no galvenajiem "Tempus Balticus" mērķiem. Mūziķi, kuri skolojušies arī Vācijā un Itālijā, kā koncertvienību sevi piesaka arī Eiropā un pasaulē, tāpēc ne mazāk svarīgs ansamblim ir klasiskais kamermūzikas repertuārs. Klasikas meistardarbiem "Tempus Balticus" piešķir skanējumu, kas balstīts uz aktuālākajiem atklājumiem un tendencēm mūzikas zinātnē un vēsturiskā izpildījuma praksē.