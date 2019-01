Latvijas Radio bigbends uzsāks jaunu koncertsēriju 'Prožektoru gaismā'

Šogad Latvijas Radio bigbends aizsāk jaunu koncertu sēriju Spīķeru koncertzālē ''Prožektoru gaismā – Latvijas Radio bigbends'', lai parādītu orķestra daudzpusību un dažādās šķautnes džeza mūzikā.

Šogad bigbends saviem klausītājiem piedāvās kļūt par daļu no radošā procesa, klātesot koncertos, kuri būs mēģinājums iziet ārpus ierastās bigbenda instrumentācijas, kur bigbenda mūziķi izpaužas ne tikai caur savu pamatinstrumentu vai aranžējumu, bet cenšas ieviest novitātes, kā arī parādīt savam klausītājam to, kas šobrīd ir aktuāls džeza mūzikas žanrā pasaules skatījumā.

Pirmais sērijas koncerts "'No The Beatles līdz Ed Sheeran" notiks 8. martā. Programmā būs iekļautas populāro dziesmu kaverversijas (Eltons Džons, The Beatles, Maikls Džeksons, Prinss, Džastins Timberleiks u.c.) bigbenda sastāvam un šajā koncertā Latvijas Radio bigbenda mūziķi izpaudīsies gan kā solisti, gan kā aranžētāji, piedāvājot savu skatījumu par populāro mūziku, kas mūs ikdienā pavada ik uz soļa.

Nākamais koncerts ''Matīss Čudars un Latvijas Radio bigbends'' izskanēs , 5. aprīlī. Programmā būs iekļauta Latviešu Džeza svīta Vol. 2.

"Šis ir moderns darbs, kurā bigbends ar plašu soli izkāpis ārā no komforta zonas un izaicina ne tikai klausītāju, bet arī pats sevi. Kad augsta profesionalitāte ir jau pierādīta kā gandrīz pašsaprotama, priekšplānā izvirzās vēlme un ideja doties tālāk uz jauniem apvāršņiem. Latvija šajā mūzikas nozarē ir objektīvi aizsteigusies priekšā saviem Baltijas ziemeļu un dienvidu kaimiņiem, radot jaunus, pavisam citādāk domājošus profesionāļus kā, piemēram, Matīss Čudars, Krists Auznieks un Rūdolfs Macats," par šo programmu raksta mūzikas žurnālists Kaspars Zaviļeiskis.

Rudenī, 25. oktobrī, skanēs kopīga koncertprogramma ar Goran Gora "Mosties". Tajā būs dzirdamas dziesmas ar Knuta Skujenieka vārdiem bigbenda aranžijās. Lai arī tematika ir dažāda, tomēr dominējošā ir mīlestības tēma. Goran Gora galvenokārt ir izvēlējies dzeju, ko Knuts Skujenieks sarakstījis izsūtījuma laikā, tāpēc dzejoļos jūtamas ilgas un smeldze, tomēr reizē tā ir arī neprātīgi skaista un ļoti dziļa mīlestības dzeja. Kopējo noskaņu mūziķis raksturo kā mierīgu un apcerīgu, tai pašā laikā ar pulsējošu iekšējo dinamiku, kas nozīmē, ka no klausītāja tā prasa iedziļināšanos jeb aktīvu klausīšanos.

Sērijas noslēgumā, 29. novembrī, ieplānots koncerts "Mārcis Auziņš un Latvijas Radio bigbends". Programmā būs dzirdami gan Peta Metenī (Pat Metheny) skaņdarbi, gan arī Mārča Auziņa oriģināldarbi, radīti tieši Latvijas Radio bigbendam.

Latvijas Radio bigbends jau vairākus gadus ir kļuvis par neatņemamu Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļu. Katra uzstāšanās ir kā īpaša enerģijas apmaiņa starp mūziķiem un klausītāju. Latvijas simtgades sākumā Latvijas Radio bigbends ar izpārdotiem koncertiem un stāvovācijām tika uzņemts prestižākajās ASV koncertzālēs - Džona F. Kenedija skatuves mākslas centrā Vašingtonā un Linkolna centrā Ņujorkā. Bigbends piedāvā klausītājiem izbaudīt kvalitatīvus džeza mūzikas koncertus un ierakstus, sadarbojoties ar pasaules klases māksliniekiem.