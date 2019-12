Latvijas Radio bigbends uzstāsies kopā ar 'The Sound Poets'

Rīgas Kongresu namā 13. decembrī pulksten 19.00 festivālā "Eiropas Ziemassvētki" norisināsies Latvijas Radio bigbenda un grupas "The Sound Poets" koncerts, portālu "Delfi" informē Latvijas Radio bigbenda pārstāvji.

Koncertā būs dzirdami gan zināmākie grupas skaņdarbi, gan arī jauna mūzika, ko Latvijas Radio bigbenda mūziķi radījuši tieši šim koncertam.

Koncertā izskanēs tādi publikas iemīļoti skaņdarbi kā "Kalniem pāri", "Nav par vēlu", "No sevis vairs nav bail" no grupas "The Sound Poets" repertuāra Latvijas Radio bigbenda saksofonista Māra Jēkabsona aranžējumos. Lai gan "The Sound Poets" koncertā piedalās kā bigbenda īpašie viesi, grupa atskaņos arī pāris skaņdarbus akustiski, tā iezīmējot savu 2020. gada pavasara koncertturneju "Klusāk".

Abas apvienības arī prezentēs trīs jaundarbus – Latvijas Radio bigbenda mūziķu Kristapa Lubova, Arta Oruba un Dāvja Jurkas radītus skaņdarbus tieši šim koncertam. Katrs no jaundarbiem – "Viss no jauna", "Vairāk" un "Saldās skumjas" – komponēts, lai izceltu īpašo, muzikālo mijiedarbību, kas radusies abu apvienību starpā.

"Mēs jau nevaram sagaidīt to brīdi, kad atkal kāpsim kopā uz skatuves! Šis koncerts būs kā svētku priekšvēstnesis," saka grupa "The Sound Poets".

Latvijas radio bigbends koncertu iesāks ar tā muzikālā vadītāja Kārļa Vanaga jaundarbiem no jaunās muzikālās programmas "Identitātes".

Latvijas Radio bigbends, dibināts 1966. gadā, muzikālā vadītāja Kārļa Vanaga vadībā šobrīd jau ir neatņemama Latvijas kultūras dzīves sastāvdaļa un īsteno dažādus jaunus un interesantus projektus. Katra bigbenda uzstāšanās ir kā īpaša enerģijas apmaiņa starp mūziķiem un klausītāju. Bigbends klausītājus priecējis muzikālajos projektos gan kopā ar pasaulē atzītām zvaigznēm kā piemēram "Grammy" balvu ieguvēju, vokālistu Kurtu Elingu, trompetistu Džeimsu Morisonu, ģitāristu Kurtu Rozenvinkelu, gan arī atskaņojot savu oriģinālmūziku. Latvijas valsts simtgadē ar izpārdotiem koncertiem un stāvovācijām, Latvijas Radio bigbends tika uzņemts prestižajās ASV koncertzālēs: Džona F. Kenedija skatuves mākslas centrā Vašingtonā un Linkolna centrā Ņujorkā. Bigbends arī nule kā atgriezies no koncertturnejas Francijā, kur kopā ar franču vadošo saksofonistu Pjēru Bertrandu leģendārajā "Cristal Records" studijā Rošforā veikuši ierakstu muzikālajai programmai "Paris 19-29".

"The Sound Poets" melodiskā un vienkāršā valodā runā par cilvēka emocionālo pasauli. "The Sound Poets" mūzikā apvieno akustiskā skanējuma trauslumu un kosmisku plašumu, un tieši koncertos klausītājiem ir ļauts to izbaudīt visspilgtāk. Grupa, kurā darbojas Jānis Aišpurs (balss, taustiņinstrumenti, ģitāra), Normunds Lukša (ģitāra), Kārlis Josts (bass, taustiņinstrumenti), Pēteris Lunde (bungas), Undīne Balode (čells, taustiņinstrumenti), pati par sevi saka: "Mūzika ir tas, kam mēs ticam – tā patiesi padara šo pasauli labāku!"

Jau ziņots, ka šogad festivāls "Eiropas Ziemassvētki" norisinās no 6. līdz 29. decembrim.