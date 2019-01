Latvijas Radio koris ar jaunu programmu turpina ciklu 'Sakrālie dziedājumi'

Latvijas Radio koris diriģenta Kaspara Putniņa vadībā piektdien, 1. februārī, pulksten 19.00, Sv. Jāņa baznīcā atskaņos jaunu koncertprogrammu ''Avilas Terēzes lūgšanas'', kas ir cikla "Sakrālie dziedājumi" turpinājums, portālu "Delfi" informē kora pārstāve Indra Vilipsone.

Koncertprogrammas centrālā ass šoreiz ir triju 16. gadsimta dižgaru veikums – mūzikas valodā tas ir Tomasa Luisa de Viktorijas "Missa pro defunctis", savukārt dzeju un tekstus radījuši 16. gadsimta vārda meistari Terēze no Avilas un Svētais Jānis no Krusta, mūsdienu kontekstu programmai piešķir ukraiņu skaņrades Gaļinas Grigorjevas, izcilā britu komponista Džonatana Hārvija un latviešu komponista un ģitārista Matīsa Čudara partitūras.

Cikls "Sakrālie dziedājumi" jau daudzus gadus ir ļoti svarīga un būtiska Latvijas Radio kora platforma, sērijas ietvaros izskanējuši daudzi mūzikas meistardarbi, šoreiz cikla idejas autora, diriģenta Kaspara Putniņa uzmanības lokā nokļūst 16. gadsimta Spānija un Avilas reģiona dižgari – komponists un priesteris Tomass Luiss de Viktorija un divi vārda meistari un Baskāju Karmela ordeņa dibinātāji – dievišķās mīlestības dziedonis Svētais Jānis no Krusta un Svētā Terēze no Avilas – spāņu mistiķe, karmelītu ordeņa reformatore, katoļu svētā un kristīgās meditācijas skolotāja.

Viņu pārdomas un darbi turpina uzrunāt cauri gadsimtiem, tie arvien aizkustina un mierina un iedvesmo. To apliecina arī šī programma, kurā līdz ar sava laika izcilākā spāņu komponista Viktorijas dziļu pārdomu caurausto mesu mirušajiem jeb "Missa pro defunctis" skan arī ne tik senā pagātnē tapuši opusi. Jaunais latviešu talants Matīss Čudars skaņās tērpis Svētās Terēzes brīnumskaistās vārsmas, bet Igaunijā dzīvojošā ukraiņu izcelsmes skaņrade Gaļina Grigorjeva kompozīcijā "The Dark Night of the Soul" atsaucas uz Krusta Jāņa tekstiem par dvēseles ceļu pie Dieva. Šī spāņu svētā rakstos sakņota arīdzan Džonatana Hārvija transcendentālā sekvence "Sobre un éxtasis de alta contemplación", kas no jauna ļauj pārliecināties, ka šī izcilā britu komponista mūzikai piemīt gaismas un skaistuma saplūsme un spēja runāt par mūžīgām un pārpasaulīgām tēmām.

Koncertu cikla idejas autors, Latvijas Radio kora diriģents Kaspars Putniņš saka: "Sakrālo dziedājumu cikls ir dažādu laikmetu mūzikas dižgaru sarunas par būtiskāko – par dzīvību, nāvi, ticību, cerību un mīlestību".

Pērnā gada 16. jūnijā Rīgas Sv. Pētera baznīcā ģitārists Matīss Čudars jau tikās ar Latvijas Radio kora grupu diriģenta Kaspara Putniņa vadībā koncertprogrammā "Mīlestības vēstules Dievam", kurā skanēja Matīsa Čudara jaundarbi ar Avilas Terēzes dzeju, arī šoreiz daļas no cikla iekļaujas koncertprogrammā " Avilas Terēzes lūgšanas".

Matīss Čudars ir viens no talantīgākajiem un daudzpusīgākajiem latviešu ģitāristiem – viņa spēlē brīvs improvizācijas gars savijas ar spēju iejusties gan baroka mūzikā, gan mūsdienu komponistu skaņumākslā, un uzplaukst kā flamenko, tā arī rokmūzikā un džezā. Gaidāmajā koncertā kora mūziķiem pievienosies arī sitaminstrumentālists Ivars Arutjunjans.

