Latvijas Radio koris Sigvarda Kļavas vadībā piektdien, 20. septembrīm pulksten 19.00 Rīgas Sv. Jāņa baznīcā atskaņos Armēņu Apustuliskās baznīcas priestera un izcilā armēņu komponista Komitasa "Liturģiju", portālu "Delfi" informē kora pārstāve Indra Vīlipsone.

Šī vērienīgā mūzikas projekta galvenais iniciators un sadarbības partneris ir Armēnijas vēstniecība Latvijā, to atbalsta Armēņu Apustuliskā baznīca un koncerts tiek veltīts Komitasa 150. dzimšanas dienas atcerei. Atsaucoties Armēnijas vēstnieka Latvijā Tigrana Mkrtčjana aicinājumam, Komitasa "Liturģijas" aranžējumu jauktajam korim veicis mūsdienu armēņu komponists Vače Šarafjans.

Pateicoties Armēnijas vēstnieka iniciatīvai, jaunās versijas pirmatskaņojums kopā ar Armēnijas operas solistiem Hovannesu Nersesjanu un Armenu Badaljanu izskanēs tieši Rīgā.

Komitass jeb īstajā vārdā Sogomons Sogomonjans (1869–1935), Armēņu Apustuliskās baznīcas priesteris, pamatoti tiek uzskatīts par vienu no armēņu visu laiku visizcilākajiem komponistiem, kura muzikālā ģēnija priekšā galvu nolieca pat tāds grands kā Klods Debisī. Komitass lieliski pārvaldījis flautas spēli, bija izcils pianists un diriģents, spožs muzikologs, kas pierakstījis un pētījis armēņu tautas melodijas.

Komitasa studiju gadi aizritēja garīgajā seminārā, tamdēļ likumsakarīgi, ka arī garīgā mūzika, līdztekus armēņu folklorai, atstājusi dziļu nospiedumu komponista apziņā. Šo pieredzi vainago apjomīgā "Polifoniskā liturģija vīru korim", kuru Georgijs Geodakjans raksturo šādi: ""Liturģija" vīru korim ir ne vien Komitasa daiļrades virsotne, bet arī gluži jauna pakāpe armēņu garīgās mūzikas attīstībā."

1933. gadā Komitasa "Liturģija" tika publicēta Parīzē ― pēc tam, kad tās rokrakstu bija pārrakstījis un rediģējis viņa skolnieks, komponists un diriģents Vardans Sargisjans. Savukārt 2019. gadā "Liturģijas" versiju jauktam korim, pēc Armēnijas vēstnieka Baltijas valstīs Tigrana Mkrtčjana ierosinājuma un atbalsta, aranžēja, mūsdienu armēņu komponists Vače Šarafjans, palīdzot šai armēņu garīgās mūzikas pērlei iezaigoties vēl spožāk un pilnskanīgāk.

Armēnijas vēstnieks Latvijā Tigrans Mkrtčjans uzsver: "Es ticu, ka armēņu priestera un komponista, ģēnija Komitasa 150.dzimšanas diena jānosvin ar vērienu un šis būs viens no neaizmirstamākajiem notikumiem. 2019. gada 20. septembrī tiks realizēts viens no Latvijas vēstniecības ambiciozākajiem kultūras projektiem – vairāk nekā divu gadu darba rezultāts, kas tapis sadarbībā ar vienu no pasaulē labākajiem koriem – Latvijas Radio kori.

Latvijas Radio koris Sigvarda Kļavas vadībā izpildīs Komitasa "Liturģiju" pilnībā. Šis daudzējādā ziņā būs izcils koncerts, jo "Liturģija" ir paredzēta vīru korim un mēs sazinājāmies ar izcilo mūsdienu armēņu komponistu Vači Šarafjanu, lai lūgtu viņu to adaptēt jauktajam korim. Papildus tam, ārvalstu kori, jo īpaši jauktie kori, nekad nav "Liturģiju" izpildījuši pilnībā. Tādejādi, no šāda skatu punkta, tas būs pasaules pirmatskaņojums.

Koncertā piedalīsies arī Armēnijas operas solisti Hovanness Nersesjans un Armens Badaljans. Pēc koncerta Rīgas vecākajā – Sv. Jāņa – baznīcā, "Liturģiju" ierakstīs un izdos Armēnijas uzņēmums "Delos".

Komponists Arturs Maskats par gaidāmo pirmatskaņojumu saka: "Komitasa mūzika ir pazīstama visā pasaulē – Francijā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Lielbritānijā un citviet, taču maz zināma un reti atskaņota šeit pie mums, Latvijā. Latvijas Radio kora jaunā programma "Komitass. Liturģija. Armēņu garīgie dziedājumi", kas veltīta komponista 150. gadu jubilejas atcerei, ļaus mums plašāk un dziļāk iepazīt Armēnijas zemes un ticības elpu, sajust lielas un neuzvaramas gara pasaules milzīgo spēku."