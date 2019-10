Leģendārā progresīvā roka grupa 'Yes' pavasarī uzstāsies Tallinā

2020. gada 11. maijā leģendārā britu progresīvā roka apvienība "Yes" uzstāsies Tallinā, koncertzālē "Alexela", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "LTips Agency".

Grupa Tallinā uzstāsies koncertturnejā "The Album Series 2020 Tour". Koncertā izskanēs viss grupas 1974. gada albums "Relayer", ko papildinās "Yes" pazīstamākie hiti.

Šī koncertturneja seko lielus panākumus guvušajai grupas jubilejas turnejai 2018. gadā un tāpat kā toreiz, arī šajā koncertā grupas sastāvā uz skatuves kāps Stīvs Houvs (Steve Howe), Alans Vaits (Alan White), Džefs Douns (Geoff Downes), Billijs Šervuds (Billy Sherwood), Džons Deivisons (Jon Davison) un Džejs Šellens (Jay Schellen).

Koncerta programma sagatavota divas daļās, ar pilnu tehnisko aprīkojumu un augstas izšķirtspējas videoekrānu. Pirmā daļa ietvers visu laiku populārākās "Yes" dziesmas. Otrā daļa būs veltīta "Relayer" – septītajam apvienības studijas albumam, kas kļuva par vienu no "Yes" atšķirīgākajām platēm. "Relayer" iezīmē zināmu attīstības virziena maiņu, ko noteica taustiņinstrumentālista Patrika Moraza (Patrick Moraz) iesaistīšanās Rika Veikmana (Rick Wakeman) vietā, ienesot albuma skanējumā asumu un avangarda sajūtu. 1974.gadā ierakstu kompānijas "Atlantic Records" klajā laistais albums turpināja YES panākumus, sasniedzot ceturto vietu Apvienotās Karalistes albumu topā un piekto vietu ASV Billboard topā.

Alans Vaits komentē: "Manuprāt "Relayer" ir viens no radošākajiem un interesantākajiem mūzikālajiem krājumiem visā grupas repertuārā. Tas ir tehniski grūts, bet neticami patīkams uzstājoties, tāpēc esmu priecīgs no jauna atskaņot šo mūziku koncertzālēs visā Eiropā. Ceru, visi, kas apmeklēs koncertus izbaudīs šos skaņdarbus tikpat ļoti, cik ļoti mēs izbaudām to spēlēšanu jums."

Grupu "Yes" 1968. gadā dibināja Džons Andersons (Jon Anderson) un nelaiķis Kriss Skvairs (Chris Squire). "Yes" vienmēr bijusi viena no inovatīvākajām, ietekmējošākajām un mīlētākajām grupām rokmūzikas vēsturē. Grupas 70. gadu albumi "The Yes Album", "Fragile", "Close To The Edge", "Yessongs", "Tales From Topographic Oceans", "Relayer" un "Going For The One" ir fundamentāli revolucionāri gan mūzikas stila, gan saturiskā ziņā. Tāpat viņu mūzika kļuva par mākslinieka Rodžera Dīna (Rodger Dean) sinonīmu – viņa radītais "Yes" logo un mākslinieciskais dizains rotāja daudzu grupas albumu vāciņus.

Ar vairāk nekā 50 miljoniem pārdotu albumu "Grammy" balvu ieguvusī grupa "Yes" 2017.gadā tika uzņemti Rokenrola slavas zālē. Ceremonijas laikā viņi izpildīja "Roundabout" no albuma "Fragile" un "Owner Of A Lonely Heart" no 1985.gada albuma "90125".