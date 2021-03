'Lielā mūzikas balva 2020' – kategorija 'Par izcilu darbu ansamblī'

Lielajai mūzikas balvai 2020 (LMB) kategorijā "Par izcilu darbu ansamblī" ir nominēti – čelliste Māra Botmane, trompetists Jānis Porietis un vibrofonists Andrejs Puškarevs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Čelliste Māra Botmane kopš 2012. gada ir kamerorķestra "Sinfonietta Rīga" mūziķe. Līdzās mūsdienu instrumentam viņa spēlē baroka čellu, regulāri muzicējot Māra Kupča vadītajā orķestrī "Collegium Musicum Riga". Māra Botmane čella spēles apmācību uzsākusi Dobeles bērnu mūzikas skolā, vēlāk turpinājusi Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Papildinājusi zināšanas Ferenca Lista Mūzikas akadēmijā Budapeštā, ieguvusi maģistra grādu arī Mūzikas un mākslu augstskolā Frankfurtē pie Mainas. Māra aktīvi muzicē dažādos kamersastāvos, pastāvīgi – "Tempus Balticus", "Latvian Sound Quartet". Kā kameransambļu dalībniece guvusi godalgas dažādos konkursos, koncertējusi daudzviet Eiropā.

Foto: Ģirts Raģelis

LMB žūrijas locekle, muzikoloģe, Latvijas Radio 3 "Klasika" žurnāliste Maruta Rubeze raksta: "Līdzās daudziem Māras Botmanes spēlētajiem koncertiem nozīmīgs bijis arī 4. jūnijā Sv. Magdalēnas baznīcā – "Collegium Musicum Riga" un klausītāju iecienītā vidē. Šķiet, ka Māras Botmanes sacītais intervijā, viesojoties Latvijas Radio 3 "Klasika" studijā, varētu ļoti labi raksturot to, kādos apstākļos mūziķiem nācies darboties pagājušajā gadā, citējot: "Tas bija grūts lēmums - spēlēt vai nespēlēt, darīt to vēlāk vai tagad, saprotot to, ka programma jāpielāgo situācijai; biju plānojusi izvērstāku mūziķu sastāvu, bet nu - apstākļi ir tādi, kādi tie ir, un biju ļoti pārliecināta, ka gribu spēlēt." (*Citāta beigas). Un Māra Botmane ir spēlējusi cik spēka un meistarības, un viņas čells – no baroka līdz 21. gadsimta mūzikai ir bijusi nozīmīga mūsu mūzikas pasaules daļa aizvadītajā gadā."

Foto: Jānis Porietis

Jānis Porietis ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra trompešu grupas koncertmeistars kopš 2016. gada. Maruta Rubeze: "Aiz okeāna Kanzasas universitātē savu trompetes skaņu līdz žilbinošam mirdzumam spodrinājis un doktora grādu guvis, un Ņujorkas Kārnegi zālē kritiķus sajūsminājis, bet turpat arī kārdinošos darba piedāvājumus atraidījis, lai spodrinātu mūzikas dzīvi mums līdzās. Un ar šo misiju Jānis Porietis izcēlies arī aizvadītajā gadā, kad viņa trompete pārskanējusi gan orķestra mājvietu Lielo ģildi, gan Cēsu pils parka estrādi, gan Doma baznīcas velves kopā ar Valsts Akadēmisko kori "Latvija" un Jāņa Porieša pūšaminstrumentu ansambli Džona Ratera skaņdarbā |"Gloria", gan spoži un spēcīgi, gan ar surdīni klusināti un maģiski, tā, ka vēstījums nepaliek nepamanīts. Un tur jau tā lieta, ka tieši tādēļ kļūdīties nu nekādi nav vēlams, gan intonācijai, gan raksturam jātrāpa un jāpārliecina kā veiksmīgam foto kadram, un gan vienu, gan otru Jānis Porietis dara atbildīgi un profesionāli."

Foto: Valters Pelns

"Sitaminstrumentālists, bet galvenokārt – virtuozs vibrofonists, kamerorķestra "Kremerata Baltica" neiztrūkstošais solists Andrejs Puškarevs, no Ukrainas nākdams, drīz vien kļuvis par mūsējo, un ir savējais ne vien "Kremeratai", bet arī citiem spēlētājiem, kas spēj turēt līdzi Andreja temperamentam un nerimstošajam radošumam, kas izpaužas arī fantastiskajā Andreja Puškareva aranžētāja meistarībā. Koncentrētā izpausmē par to liecināja pagājušā gada 3. oktobrī koncertzāles "Cēsis" Izstāžu zālē notikušais koncerts, kurā Sergeja Prokofjeva hrestomātiskais klaviercikls "Garāmslīdošie mirkļi" izskanēja Andreja veidotajā, džeza krāsām un stilistiskām atsaucēm bagātajā aranžējumā, iedzīvinātā vēl nebijušā dzirkstošā duetā ar pianisti Agnesi Egliņu. Gaume un humora izjūta ir labas palīdzes Andreja Puškareva radošajā darbībā, un domājams, ka pagājušā gada 1. aprīlī "Kremerata Baltica" publicētais video ar Mečislava Veinberga mūziku animācijas filmai "Bonifācija brīvdienas" Andreja Puškareva aranžējumā, tiklab veicinātu mūsu imunitāti un paceltu garu arī šopavasar," mūziķi raksturo LMB žūrijas locekle, muzikoloģe, Latvijas Radio 3 "Klasika" žurnāliste - Maruta Rubeze.

Lielās mūzikas balvas 2020 pasniegšanas ceremonijas datums ir mainīts un tā notiks šā gada 13. martā pulksten 21.05. Tiešraidē to atspoguļos Latvijas Televīzijas 1. kanāls un Latvijas Radio 3 "Klasika".

Jau ziņots, ka tradicionāli portālā "Delfi" norisinās "Publikas simpātijas" balsojums. Tas sāksies 19. februārī un noslēgsies 11. martā pulksten 23.59. "Publikas simpātijas" balvu - "Delfi" izcilības lodi, ko veidojis mākslinieks Gatis Erdmanis, kā arī tradicionālo torti svinīgajā ceremonijā pasniegs iepriekšējo gadu balsojuma uzvarētājs.

Lielā mūzikas balva (LMB) ir augstākais Latvijas valsts apbalvojums mūzikā, kuru organizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija un VSIA "Latvijas Koncerti" .