Lielā skatuve, mākslīgais intelekts un mūziķa atbildība. Gustavo festivālā 'Positivus'

Aizvadītajā nedēļas nogalē jau 15. reizi izskanējis festivāls "Positivus", kas jau otro gadu pēc kārtas notika Rīgā, Lucavsalā. Vienīgais latviešu mūziķis, kurš šogad kāpis uz festivāla galvenās – "LMT Stage" – skatuves, ir hip-hopa mākslinieks Gustavo, kurš pēdējos gados bija aktīvi muzicējis kā Arstarulsmirus, ar šo skatuves vārdu izpildot mierīgu rečitējumu, kas eklektiski savienots ar dažādu mūzikas žanru sajaukumu, un izdodot albumus "Skatu punkti" (2020), "Pie zemes" (2021) un "Dedz" (2022). Aizvadītajā gadā Gustavo uz skatuves beidzot atgriezās kā Gustavo, šo notikumu atzīmējot ar grandiozu lielkoncertu "Arēnā Rīga".

Festivālā "Positivus" izskanēja vairākas dziesmas no Gustavo pirmā albuma "Beidzot" (2004) un citiem ierakstiem, arī no viņa jaunākā veikuma – albuma "Tagad tikai sākās" (2022). "Jaunā ieraksta koncertu sēriju es plānoju uz nākamo gadu," atklāj mūziķis, norādot uz to, ka viņa uzstāšanās festivālā "Positivus" ir veidota kā atsaukšanās uz koncertu "Arēnā", tikai daudz saīsinātākā veidolā.

Gustavo ir pirmais latviešu reperis, kas kāpis uz "Positivus" skatuves. Sarunā ar "Delfi" viņš kliedē kādu aplamu baumu – tas noticis nevis 2011., kā minēts vairākos avotos, bet gan jau 2007. gadā. ("Delfi" un "Positivus" arhīvs liecina, ka Gustavo uz festivāla Lielās skatuves pirmo reizi uzstājās 2008. gadā). Šajā laikā ir krietni izmainījusies hip-hopa proporcija, kas dzirdama festivālā – šogad aptuveni puse no visiem "Positivus" mūziķiem ir saistīta tieši ar hip-hopu. "Ir attīstījusies vietējā skatuve un izpildītāji. Jauniešiem ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē hip-hops ir kļuvis par vienu no galvenajiem žanriem," skaidro Gustavo. Cik ilgi tas tā turpināsies? "Man šķiet, tas notiek viļņveidīgi," uzskata mūziķis. "Ir kāds punkts, pret kuru (augšupeja) atduras vairāku faktoru dēļ. Viens no tiem – cik tālu kādu žanru iespējams transformēt līdz kaut kam citam, kad tas jau atdalās no iepriekšējā žanra. Otrs faktors – cik ilgi plašākai sabiedrībai ir alkas pēc šāda žanra un ir sajūta, ka tas ir kaut kas jauns."