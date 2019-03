'Lielais dzintars' izziņo vasaras koncertu māksliniekus

Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" izsludinājusi vasaras koncertu programmu. Šovasar klausītājus gaida trīs koncerti – sezonu koncertzāle atklās ar franču grupas "Electro Deluxe" uzstāšanos un turpinās ar blūza dvēseli Jūdžinu "Hideaway" Bridžesu (Eugene "Hideaway" Bridges) no ASV. Vasaras koncertus "Lielajā dzintarā" noslēgs amerikāņu džeza dīva Šeina Stīla (Shayna Steele), portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

"Liepāja ir ne tikai viena no Latvijas kultūras, bet arī vasaras galvaspilsētām! Tāpēc aicinām šeit svinēt brīvdienas ar pilnu jaudu – uzņemt saules enerģiju ar "Electro Deluxe", remdēt dvēseli blūzā ar Jūdžinu "Hideaway" Bridžesu un uzburt Ņujorkas cienīgu ballīti ar Brodvejas dīvu Šeinu Stīlu," baudīt vasaras koncertus "Lielajā dzintarā" aicina koncertzāles mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

Vasaras koncerti "Lielajā dzintarā" tiks atklāti 8. jūnijā ar grupu "Electro Deluxe" – franču džeza, fanka, hip hop un soula grupa, kas sevi dēvē par "vilkiem jēra ādā". Grupa uzstājusies Ķīnā, Indijā, Kanādā, Meksikā, Turcijā, Eiropā. Ar saviem ekspresīvajiem un emocijām piesātinātajiem priekšnesumiem "Electro Deluxe" kļuvusi par vienu no pieprasītākajām mūzikas grupām Eiropas lielākajos džeza un popmūzikas festivālos. Pēdējie trīs no viņu sešiem studijas albumiem iekarojuši Francijas džeza mūzikas un popmūzikas topu virsotnes. Grupas mūzika ir dzirdama arī filmās un televīzijas pārraidēs, tai skaitā, ASV seriālā "Labā sieva" ("The Good Wife"). 2017. gadā "Electro Deluxe" tika apbalvota kā gada labākā grupa, saņemot franču ekvivalentu "Grammy" balvai – džeza mūzikas balvu "Victoire de la Musique".

6. jūlijā pašmāju rokenrola grupa "Keksi" būs apvienojusies ar blūza un solmūzikas zvaigzni Jūdžinu "Hideaway" Bridžesu, lai sniegtu savu vienīgo kopīgo koncertu. Jūdžins "Hideaway" Bridžess ir amerikāņu blūza un soulmūzikas dziedātājs, dziesmu autors un ģitārists, kurš ar panākumiem izdevis septiņus mūzikas albumus un uzstājies visā pasaulē. Pasaules slavu Bridžess iemantoja, uzstājoties kopā ar leģendārajiem amerikāņu blūzmeņiem B.B.King un Big Joe Turner. Šodien par blūza zvaigzni ir kļuvis viņš pats – ieguvis deviņas ASV Blūza mūzikas balvas nominācijas, apbalvojumu kā gada soulmūzikas un blūza mākslinieks, saņēmis apbalvojumu par gada labāko mūzikas albumu un daudzas citas prestižas balvas.

Vasaras koncertus "Lielajā dzintarā" vainagos amerikāņu džeza dīva, dziedātāja, dziesmu autore un Brodvejas aktrise Šeina Stīla. 10. augustā viņa apvienosies ar pašmāju artistisko Latvijas Radio bigbendu, lai sniegtu savu pirmo kopīgo koncertu Liepājai.

Kā raksta koncerta rīkotāji, jau līdz ar sava pirmā soloalbuma iznākšanu Šeina Stīla kļuva par atzītu solomākslinieci. Klubi Losandželosā cīnījās par viņas priekšnesumiem, un Sanfrancisko, Ņujorkā, Milānā, Romā un Cīrihē Stīlu sagaidīja pārpildītas zāles un uzticīgs fanu loks. Sadarbojusies ar popmūzikas zvaigzni Rianu un amerikāņu elektroniskās mūzikas leģendu Mobiju. Dziedātājas vokāls izskanējis populārākajos ASV TV šovos, tādās filmās kā "Sekss un Lielpilsēta 2", kanāla HBO seriālā "Soprano ģimene", kā arī "Grammy" balvu pasniegšanas ceremonijā.