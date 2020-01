'Lielajā dzintarā' būs džeza mūzikas vakars 'Jam Session' ar Polu Rustčku

Otrdien, 4. februārī, koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas telpā "Civita Nova" no pulksten 19.30 norisināsies mūzikas pasākums "Jam Session". Šoreiz pasākuma īpašais viesis būs Polijā dzīvojošais basģitārists, komponists un producents Pols Rustčka, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Pols Rustčka savu muzikālo karjeru sācis kā pianists, bet pēc iepazīšanās ar grupu "Weather Report" pievērsās elektriskās ģitāras spēlei. 2005. gadā viņš uzvarēja Vācijas Nacionālajā jaunatnes džeza konkursā. Basģitāra spēli mūziķis mācījies Amsterdamas konservatorijā.

Pols Rustčka ir dibinājis starptautisku džeza grupu "The Brag Pack", kur muzicē kopā ar pianistu Šri Hanuraga, saksofonistu Danielu Mesteru, sitaminstrumentālistu Andri Buiķi un dziedātāju Kingu Prus. Mākslinieks ir koncertējis tādos lielākajos džeza festivālos, kā "ASEAN Jazz Festival", "Rīgas Ritmi", "Bimhuis", "Birdland", "Hanza Jazz Festival", "Jazzblag Festival", "Jazz in the Ruins" un citos.

Dzīvojot Polijā, mūziķis uzstājies kopā ar daudziem vietējiem māksliniekiem, kā arī Polijas Filharmonijas kamerorķestri un Polijas Radio simfonisko orķestri.

"Jam Session" sākums pulksten 19.30 ar LMMDV audzēkņu un skolotāju improvizāciju daļu. Savukārt no pulksten 20.00 līdz 21.00 norisināsies džeza mūzikas koncerts ar viesmākslinieku Polu Rustčku, Ati Andersonu (taustiņinstrumenti) un Andri Buiķi (sitaminstrumenti).

Pasākumā ieeja ir bez maksas.