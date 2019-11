'Lielajā dzintarā' izrādīs multimediālu koncertšovu 'Gadalaiki'

28. martā pulksten 19.00 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" multimediālā koncertšovā pianista Vestarda Šimkus un vijolnieces Darjas Smirnovas izpildījumā būs klausāma Antonio Vivaldi un Pētera Vaska radītā mūzika, ko papildinās gaismu un video performance, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

"Gadalaiki" koncertuzveduma apmeklētājiem tiks dota unikāla iespēja klasiskās muzikas slavenos skaņdarbus baudīt reizē ar speciāli radītu 3D video un gaismu performanci vienkopus ar Vestardu Šimku, Darju Smirnovu un Liepājas Kamerorķestri, piedaloties Latvijas labākajiem video un gaismu māksliniekiem. Vizuālo noformējumu veidos Mārtiņa Feldmaņa gaismu šovs koncerta pirmajā daļā, savukārt, koncerta otrajā daļā katrs savam gadalaikam video projekcijas radīs Artis Dzērve, Ineta Sipunova, Viktors Keino un "Mīnus Astoņi" (Andris Vētra).

Pasākuma pirmajā daļā pianists Vestards Šimkus atskaņos Pētera Vaska klavierdarbu ciklu "Gadalaiki", ko komponists radījis vairāku gadu garumā. 1980. gadā tas sākās ar "Balto ainavu" – tā laika Baltijas komponistu minimālisma garā radītu meditāciju, kurā izmantotas tikai dažas skaņas. 1981. gadā tika radīts jau krietni izvērstāks, dramatiski aktīvs skaņdarbs "Rudens klaviermūzika", savukārt 1995. gadā tam sekoja dabas skaņu ainava "Pavasara klaviermūzika", bet darbu ar nosaukumu "Vasara" Vasks uzrakstīja 2009. gadā.

Koncerta otru daļu aizpildīs viens no ievērojamākajiem un pazīstamākajiem Antonio Vivaldi skaņdarbiem – četru vijolkoncertu cikls "Pavasaris", "Vasara", "Ziema" un "Rudens". Kopā ar Liepājas Kamerorķestri to atskaņos viena no Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra spožākajām vijolniecēm Darja Smirnova. Antonio Vivaldi vijolkoncertu cikls "Gadalaiki" ir viens no populārākajiem klasiskās mūzikas opusiem, kas piedzīvojis neskaitāmus ieskaņojumus un interpretācijas visā pasaulē.

Biļetes uz koncertu "Gadalaiki" pieejamas visās "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.