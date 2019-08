'Lielajā dzintarā' izrādīs neparastu operu par Mariju Stjuarti

Svētdien, 29. septembrī, pulksten 14.00 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" tiks izrādīta Nīderlandē radītā kameropera par Skotijas karalieni Mariju Stjuarti, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Mākslinieki paši to raksturo kā neparastu skatuves darbu, kas tikpat labi ir dramatizēts koncerts kā kameropera, multimediāls uzvedums, skaņu ainava vai pat video darbs.

Skotijas karalienes Marijas I Stjuartes (1542-1587) fascinējošajai personībai un traģiskajam dzīvesstāstam gadsimtu gaitā veltīti daudzi mākslas darbi. Tie vēsta kā par cīņām starp Angliju, Skotiju un Franciju, tā Stjuartes noslepkavotajiem vīriem, dzīvi trimdā, ieslodzījumu un visbeidzot traģisko nāvi zem giljotīnas asmens. 2018. gadā šiem mākslas darbiem piepulcējās arī neparasti veidotā kameropera "Marija Stjuarte", kuras nosaukums oriģinālvalodā aizgūts no spilgtās personības leģendārajiem ieslodzījumā teiktajiem vārdiem: "Manas beigas būs mans sākums!" (In My End is My Beginning). Ar lieliem panākumiem un augstāko kritiķu atzinību kameropera savu pirmizrādi piedzīvoja starptautiskajā operas festivālā "Operadagen Rotterdam", kas pazīstams ar laikmetīgiem, inovatīviem iestudējumiem no visas pasaules. Liepājā operu būs iespēja redzēt mūsdienu mākslas festivāla "Liepājas Mākslas forums" programmā.

"Lai arī šis skatuves darbs savā formā atgādina klasisku muzikālu izrādi, kur dziedātāju pavada lautas un klavieru skaņas, "Marija Stjuarte" savā formātā iet tālāk. Kameropera pārsteigs kā ar muzikālo daudzveidību – no baroka līdz mūsdienu elektronikai, tā arī ar beļģu spožās video mākslinieces Anukas De Klerkas (Anouk De Clercq) īpatnējo vizuālo rokrakstu," operu raksturo "Liepājas Mākslas foruma" mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča.

Šī skatuves darba bagātīgais materiāls lielā mērā balstīts uz dažādos laikos tapušiem Skotijas karalienes Marijas I Stjuartes (1542-1587) dzīves un nāves iedvesmotiem opusiem. Dziedātāja Lore Binona (Lore Binon), lautiste Sofija Vandena Einde (Sofie Vanden Eynde), pianists Antonijs Romaņuks (Anthony Romaniuk) un komponists Roberts Zeidams (Robert Zuidam) apvienojuši daudzšķautņainā stāsta elementus, galveno akcentu liekot nevis uz biogrāfiskiem pieturpunktiem, bet gan varones emocionāli nospriegoto un ārkārtīgi sarežģīto iekšējo pasauli. Aizraujošajā skaņu rakstā operas dramaturgs Roberts Zeidams savieno plašu Marijas Stjuartes personību apdziedošu muzikālo materiālu – sākot no Karisimi un Šūmaņa skaņdarbiem līdz pat skotu tautasdziesmām. Savukārt savu operas partitūrā iekļauto dziesmu ciklu nīderlandiešu komponists balstījis uz Nobela prēmijas laureāta Džozefa Brodska Marijai Stjuartei veltītajiem sonetiem.

Jau ziņots, ka no 27. līdz 29. septembrim Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" svinēs mūsdienu mākslas festivāla Liepājas Mākslas forums piekto jubileju. Festivāla programma šogad pārsteigs ar desmit dažādu žanru notikumiem – koncertiem, dejas izrādi, mākslas izstādi, teātri, kino un operu. Festivāla rīkotāji aicina ļauties sarunai par aktuālām, pasaulīgām un pārpasaulīgām tēmām caur mūsdienu jauno meistaru un jaunās mūzikas vecmeistaru darbiem no Nīderlandes, Somijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.