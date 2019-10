'Lielajā dzintarā' koncertēs mandolīnas un kontrabasa virtuozi Avitali

Sestdien, 26. oktobrī, pulksten 18.00, Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" uzstāsies harizmātiskais mandolīnas solists un "Grammy" nominants Avi Avitals (Avi Avital), kurš koncertsērijā "Pasaule Lielajā dzintarā" tandēmā ar vienu no unikālākajiem savas paaudzes džeza mūziķiem, kontrabasa virtuozu Omeru Avitalu (Omer Avital) atskaņos albumu "Avitals satiek Avitalu" (Avital Meets Avital), kurā klasiskā mūzika sastaps džezu, tradīcija – modernismu, un Austrumi – Rietumus.

Ņujorkas laikraksts "The New York Times" Avi Avitalu raksturojis kā kaislīgu un "satriecoši harizmātisku" mūziķi, kura uzstāšanās ar aplausiem uzņemtas pasaules vadošajās koncertzālēs. Tieši viņam sakomponēti vairāk nekā 100 mūsdienu skaņdarbi, kas mandolīnai ļāvuši piedzīvot savu renesansi. Avitalam ir bijusi plaša sadarbība ar dažādu žanru augsta ranga mūziķiem, kuru starpā atrodams arī akordeonistes Ksenijas Sidorovas vārds. Virtuozajam mandolīnistam ir noslēgts ekskluzīvs līgums ar pasaulē slavenāko ierakstu kompāniju klasiskajā mūzikā "Deutsche Gramophone", kuras paspārnē tiek izdoti visi viņa mūzikas ieraksti.

Koncertā Avi Avitala mandolīnas skaņas dzirdēsim tandēmā ar Omera Avitala (Omer Avital) džezu. Kamēr izcilais mandolīnists Avi Avitals pārstāv klasisko tradīciju, tai skaitā baroka mūziku, kontrabasa un austrumu lautas (ūda) virtuozs – Omers Avitals ir pasaulē novērtēts džeza mūziķis un komponists. Laikrakstu "The New York Times", "JAZZIZ", "LA Times" un "DownBeat" kritiķi viņu raksturo kā "neparastu", "ļoti inovatīvu", "pionieri džeza apvienošanā ar neskaitāmajiem pasaules mūzikas elementiem" un "vienu no aizraujošākajiem mūziķiem džeza ainavā pēdējos 20 gados". Kopš 1992. gada viņš dzīvo Ņujorkā un ir līdzatbildīgs par savas dzimtās valsts Izraēlas ievietošanu džeza kartē – viņu pat mēdz dēvēt par izraēliešu Čārlzu Mingusu (Charles Mingus).

Lai gan abi Avitali nav radinieki un nāk no dažādām muzikālajām pasaulēm, viņus vieno gan uzvārds, gan marokāņu izcelsme un bērnība Izraēlā. 2017. gadā viņi izdeva kopīgu mūzikas albumu "Avitals satiek Avitalu" (Avital Meets Avital), kurā iekļautie stilistiski daudzveidīgie skaņdarbi veido arī Liepājas koncerta programmu. Savā oriģinālmūzikas izsmalcinātajā dialogā virtuozi apvieno dažādo kultūru mantojumu, smeļoties iedvesmu Marokas folklorā un klasiskajā tradīcijā, Izraēlas harmonijā un Vidusjūras ritmos. Viņu daiļradē klasiskā mūzika sastop džezu, tradīcija – modernismu, un Austrumi – Rietumus. "Jaunais albums man bija liels izaicinājums, un tas noteikti ir personiskākais albums, ko jebkad esmu radījis," saka Avi Avitals.

Kad uz Liepājas koncertzāles skatuves Avitals satiks Avitalu, tā būs gan dažādu mūzikas žanru, gan gadu desmitu sastapšanās. Klausītājiem koncertā būs iespēja piedzīvot plašu muzikālu spektru – starp improvizāciju mirkļiem, kā arī savstarpēji rotaļīgiem, jestriem un uz deju rosinošiem skaņdarbiem koncertā varēs baudīt arī tumšākas un melanholiskākas noskaņas. Īpaši juteklisku mandolīnas spēli un intīmu melodisku vēstījumu būs iespēja piedzīvot kādā no balādēm, piemēram "Vientuļā meitene" (Lonely Girl) vai "Balāde Elijai" (Ballad for Eli). Abu mūziķu mijiedarbību papildinās džeza pianists Jonatans Avišajs (Yonathan Avishai) un perkusionists Itamars Doari (Itamar Doari), padarot savstarpējo sarunu vēl daudzpusīgāku un dzīvīgāku.

Koncerts turpina Liepājas koncertzāles koncertsēriju "Pasaule Lielajā dzintarā", kas apmeklētājus aicina uz īpaši augstvērtīgiem pasaules aktuālāko mākslinieku koncertiem un notikumiem. Sērijā iekļaujas unikāli projekti, kuri ir mākslinieku vienīgā uzstāšanās Latvijā vai pat visā Ziemeļeiropā. 6. oktobrī sērijā gaidāms japāņu superzvaigznes, džeza pianistes Hiromi koncerts, bet 23. novembrī – Gambijas mākslinieces, afrikāņu koras virtuozes Sonas Džobarte (Sona Jobarteh) koncerts.

Biļetes nopērkamas koncertzāles "Lielais dzintars" informācijas centrā, "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.