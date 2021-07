'Lielajā dzintarā' skanēs roka klasika trīs solistu un LSO izpildījumā

Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" 31. jūlijā pulksten 20 skanēs populāras roka balādes – nemirstīgi hiti simfoniskā pilnskanībā. Liepājas Simfoniskajam orķestrim uz skatuves pievienosies Latvijas publikai jau labi pazīstamais lietuviešu roka dziedātājs Jeronims Miļus kopā ar pašmāju dziedātājiem Ati Ieviņu un Andri Ērgli. Pie diriģenta pults – Gintars Rinkevičs.

Kā "Delfi" informē organizatori, koncertā tiks sniegts spilgts atskats uz septiņdesmito, astoņdesmito un deviņdesmito gadu roka un smagā metāla mūziku. Klausītāji dzirdēs tādas kompozīcijas kā grupas "Deep Purple" "Smoke on the Water", zviedru rokgrupas "Europe" dziesmu "The Final Countdown", grupas "Kansas" "Dust in the Wind" un citus hitus. Liepājas Simfoniskais orķestris tos iekrāsos jaunā, krāšņā skanējumā.

Līdzvērtīgi koncerti Gintara Rinkeviča vadībā ar lielu sajūsmu uzņemti ne tikai Lietuvā, bet pirms diviem gadiem ar neviltotām ovācijām publika šādu programmu sveica arī Liepājā. "Šo izpildītāju mūzika izgaismo veselu mūzikas laikmetu, kas izveidoja vairāku paaudžu muzikālo gaumi. Lielākās auditorijas, miljoniem pārdoto ierakstu un fanu pūļi visā pasaulē – tas viss apliecina to, ka šie mūziķi bija nozīmīgi kultūras vēstures elementi. Viņu dziesmas kļuva par katra mūzikas mīļotāja dzīves sastāvdaļu, un to dziesmu tekstus no galvas vēl joprojām dzied tūkstošiem cilvēku. Nav pārsteigums, ka mūzikas kritiķi šaubās, vai pasaule maz kādreiz vēl piedzīvos tāda līmeņa māksliniekus. Šajā koncertā klausītājiem ir iespēja to visu piedzīvot dzīvajā!" saka maestro Gintars Rinkevičs.

Ar šo koncertu Liepājā ienāks jaunais Dienvidkurzemes festivāls "Rimbenieks", kas nes ilggadējā Liepājas pilsētas mēra, Liepājas operas, Tautas konservatorijas un Mākslas skolas dibinātāja, kā arī Liepājas Filharmonijas atjaunotāja Evalda Rimbenieka vārdu, aicina apceļot Dienvidkurzemi, atklājot tās kultūrvēsturisko mantojumu, dabas krāšņumu un cilvēku viesmīlību, sastopoties vasarīgos koncertos un baudot Liepājas mūziķu aizrautīgo spēli. Evalda Rimbenieka sapnis par attīstītu augstas kultūras sabiedrību ir joprojām dzīvs, to tālāk nesīs arī šis jaundibinātais festivāls.

Jau ir izskanējuši pirmie festivāla koncerti gleznainās novada vietās, bet priekšā vēl ir koncerti gan Vecpilī un Aizputē, gan Priekulē, Griezē un Grobiņā, gan arī vairākās krāšņās Liepājas koncertu norises vietās.