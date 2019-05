'Lielajā dzintarā' uzstāsies austrumu mūzikas ansamblis 'Trio Mashrabiya'

Svētdien, 26. maijā, pulksten 19.00, Liepājas koncertzāle "Lielais dzintarā" notiks pasaules mūzikas koncerts "Austrumu mūzikas tīrradņi. Trio Mashrabiya". Koncertsērijā "Personīgi" būs klausāmas ansambļa un pasaules mūzikas virtuoza Rosa Deilija (Ross Daly) orģinālkompozīcijas un austrumu melodiju apdares modernā skanējumā, savukārt pēc koncerta notiks tikšanās ar māksliniekiem neformālā gaisotnē, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāve Santa Margeviča.

Ansambļa "Trio Mashrabiya" sastāvā ir trīs jauni mūziķi – izraēliešu flautiste Meira Segala (Meira Segal), nomadu cilts atvase, lautists Tristans Drīsenss (Tristan Driessens) un irāņu perkusionists Bidžans Čemirani (Bijan Chemirani) –, kuri aizrāvušies ar Vidusjūras reģiona un Tuvo Austrumu mūziku. Dziļā izpratne par austrumu tradīcijām ļauj mūziķiem radīt oriģinālus skaņdarbus ar brīvu un modernu skatu uz austrumu mūzikas mantojumu.

Jēdziens mashrab sufītu dzejā tiek attiecināts uz vīnu un simboliski izmantots, lai aprakstītu dievišķās klātbūtnes skaistumu. Mashrabiya ir arī arābu arhitektūrai raksturīgs ornamentālais elements, kas sniedz patvērumu no karstās vasaras saules un ļauj mājās ieplūst spirdzinošai gaisa plūsmai no ielas. Tieši šādā karstā, Vidusjūrai raksturīgā vasarā dzima ansamblis "Trio Mashrabiya" – svaiga gaisa malks tradicionālās austrumu mūzikas pasaulē.

Tristans Drīsenss tiek šobrīd uzskatīts par vienu no labākajiem Beļģijas izpildītājiem, kurš radījis pats savu unikālu mūzikas stilu. Dzimis Beļģijā, taču savas dzīves pirmos gadus lielākoties pavadījis, klejojot ar ģimeni pa citām zemēm. Tā viņš iemīlēja gan sefardu, gan andalūziešu mūziku un atklāja austrumu lautu jeb ūdu, ko dzirdēsim Liepājā. Neizsmeļamā iedvesmā, ko sniedz ūda spēles iespējas, Tristans kopā ar dažādiem ansambļiem uzstājies gan Eiropā, gan Tuvajos Austrumos.

Izraēliešu flautistei Meirai Segalai jau no mazotnes bijusi interese tieši par pūšamajiem instrumentiem. Astoņpadsmit gadu vecumā, ceļojot pa Sīnāja tuksnesi, viņa iemīlēja niedres flautu – neju, ko mūziķe spēlēs arī "Lielajā dzintarā". Meira Segala savu daiļradi raksturo kā dažādu mūzikas tradīciju ietekmes kombināciju. Īpaši tuva viņai klasiskā un sūfiju mūzika no Osmaņu impērijas, tautas mūzika no Centrālāzijas, kā arī mūzika no Ziemeļāfrikas. Kopā ar citiem pasaules mūzikas spīdekļiem Meira Segala uzstājusies dažādos mūzikas festivālos un koncertzālēs Eiropā, ASV, Kanādā, Indijā, Dienvidāfrikā un Vidējos austrumos.

Irānas izcelsmes mūziķis Bidžans Čemirani persiešu bungas jeb zarba spēli apguvis kopā ar savu tēvu un brāli jau agrā bērnībā. Viņš uzauga muzikāli izsmalcinātā vidē, kurā spēles tehniku, mūzikas teoriju un tradīcijas varēja dabiskā un nepiespiestā veidā vienkārši pārmantot. Jau agri ar savu ritma pavadījumu viņš parādījās līdzās repa māksliniekiem un lielākajiem Irānas dziedātājiem. Divdesmit divu gadu vecumā Bidžans kopā ar pasaules mūzikas virtuozu Rosu Deiliju ierakstīja savu pirmo albumu "Gulistan, jardin des roses". Un pēc diviem gadiem dienas gaismu ieraudzīja arī viņa otrais albums "Kismet". Bidžana reputācija turpinājusi augt, un viņa ļoti plašā muzikālā palete raisījusi visdažādāko mūziķu vēlēšanos ar viņu sadarboties – pat grupas "Police" dziedātājs un basists Stings atzinīgi novērtējis viņa prasmes.

Raksturīgi kamerzāles koncertsērijai "Personīgi" – pēc koncerta būs iespēja tikties ar mūziķiem, lai pie koncertsērijas atbalstītāja "Andrito Kafijas Grauzdētava" sarūpētās kafijas tases baudītu sarunas neformālā gaisotnē. Turpmāk sērijā, 22. septembrī, būs skatāma pianista un komponista Vestrada Šimkus koncertizrāde "Novecento".

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.