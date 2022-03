'Lielajā dzintarā' viesosies opermūzikas zvaigzne Anna Sofija fon Otere

Šī gada 16. aprīlī pulksten 19 Liepājas koncertzāles īpašo notikumu sērijā "Pasaule Lielajā dzintarā" viesosies pasaulslavenā operdziedātāja Anna Sofija fon Otere (Anne Sofie von Otter), kura kopā ar virtuozo stīgu kvartetu "Brooklyn Rider" klausītājiem piedāvās vokālās kamermūzikas programmu "Mīlas un nāves dziesmas".

Kā "Delfi" informē "Lielā dzintara" pārstāvji, pēc aizvadītiem koncertiem Rietumeiropā šī būs mākslinieku vienīgā uzstāšanās Latvijā.

Anna Sofija fon Otere savas ilggadējās muzikālās karjeras laikā izkopusi plašu vokālo repertuāru, uz prestižākajām pasaules skatuvēm izpildot skaņdarbus no izsmalcinātām un grandiozām operām līdz pat popmūzikas hitiem un liriskām mīlas dziesmām. Koncertā uz skatuves kopā ar daudzpusīgo mecosoprānu uzstāsies Ņujorkā bāzētais stīgu kvartets "Brooklyn Rider", kuri tiek dēvēti par "kamermūzikas nākotni", vēsta organizatori.

Mākslinieku radošā apvienība ar savu jaunāko koncertprogrammu atklās mīlestības dažādās šķautnes divsimt gadu griezumā, sapludinot robežas starp 19. gs. komponista Franča Šūberta (Franz Schubert) vokālās kamermūzikas klasiku un 21. gs. amerikāņu komponista un dziedātāja Rufusa Veinraita (Rufus Wainright) romantiskajām balādēm.

Programmā skanēs Veinraita īpašais veltījums fon Oterei – dziesma "Trīs angļu valši", kuru turpinās Šūberta pasaulslavenais kvartets "Nāve un meitene", mijoties ar austriešu komponista dzejisko dziesmu ciklu "Ziemas ceļš", kuram šai koncertprogrammai aranžiju veidojis argentīniešu komponists Osvaldo Golijovs (Osvaldo Golijov). Sapni starp mīlestības meklējumiem un neizbēgamās nāves klātesamību noslēgs romantiskās Veinraita "Trīs dziesmas Lulū".

2016. gadā mākslinieku pirmais kopdarbs programma "So Many Things" kļuva par hitu visā pasaulē gan skatītāju, gan kritiķu vidū. Īpaši slavēts par mūzikas aranžējumiem no mūsdienu operas līdz eksperimentālajam popam, šis projekts tika piedāvāts klausītājiem tādās vietās kā Ņujorkas Kārnegija zāle, Stokholmas Bervaldhallena, Luksemburgas Filharmonija un Bergenas Starptautiskais festivāls. 2021./2022. gadā Anna Sofija fon Otere un "Brooklyn Rider" atkal apvienojušies, lai koncerttūrēs Eiropā un ASV prezentētu savu jaunāko kopdarbu "Songs of Love and Death" jeb "Mīlas un nāves dziesmas".

Zviedriete Anna Sofija fon Otere (Anne Sofie von Otter) ir viena no pasaulē atzītākajām un visvairāk ierakstītajām operdziedātājām, kura sajūsmina klausītājus un mūzikas kritiķus vairāk nekā četrdesmit gadus. Dziedātāja regulāri uzstājas uz pasaules dižākajām skatuvēm, piedāvājot daudzpusīgu repertuāru tostarp, Mocarta, Štrausa, Berlioza, Baha un Veila skaņdarbus, plašo "Lieder" ierakstu klāstu ar tādu klasiķu kā Šūberta, Šūmaņa, Volfa un Mālera daiļradi, kā arī mazāk zināmas Šaminades, Korngolda, Petersona-Bergera un Štenhammara kompozīcijas. Annas Sofijas ilgstošās un ekskluzīvās sadarbības laikā ar ierakstu kompāniju "Deutsche Grammophon" tapuši vairāki prestižās Grammy balvas ieguvuši ieraksti, kā Mālera "Des Knaben Wunderhorn" ar Klaudio Abado, Hendeļa Ariodante, Giulio Cesare un Hercules kopā ar Marku Minkovski un ar popmūzikas leģendu Elvisu Kostello veidotā programma "For the Stars". 2015. gadā par "Naïve Classique" izdoto dubulto kompaktdisku ar dziesmām "Mélodies and Chansons" un "Douce France" māksliniece saņēma Grammy balvu nominācijā "Labākais klasiskais solo vokālais albums".

"Brooklyn Rider" veido četri kritiķu augsti novērtēti solisti – Grammy balvas laureāts, vijolnieks Džonijs Gandelsmens (Johnny Gandelsman), vijolnieks Kolins Džeikobsens (Colin Jacobsen), altists Nikolass Kordss (Nicholas Cords) un čellists Maikls Nikolā (Michael Nicolas). Ar savu aizraujošo uzstāšanās stilu un neremdināmo tieksmi pēc muzikāliem piedzīvojumiem, apvienība savas piecpadsmit gadu ilgās pastāvēšanas laikā ir iemantojusi īpašu vietu stīgu kvartetu pasaulē. Definējot stīgu kvartetu kā mediju ar dziļām vēsturiskām saknēm un bezgalīgām skaņrades iespējām, mūziķi gūst līdzvērtīgu iedvesmu dažādās mūzikas valodās, sākot no vēlīnā Bēthovena un persiešu klasiskās mūzikas līdz pat amerikāņu mūzikas saknēm. 2021. gadā "Brooklyn Rider" tika nominēti "Grammy" balvai par savu jaunāko albumu "Healing Modes" kategorijā "Labākais kamermūzikas/mazā ansambļa sniegums".

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.