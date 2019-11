Lielajā ģildē muzicēs LNSO sitaminstrumentālisti

Šā gada 28 novembrī pulksten 19.00 uz Lielās ģildes skatuves kāps Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) sitaminstrumentu grupas mūziķi – Rihards Zaļupe, Edgars Saksons, Uģis Krūskops, Atis Vintuks, Elīna Endzele un Ernests Mediņš, portālu "Delfi" informē LNSO pārstāvji.

Koncerta laikā klausītāji varēs baudīt sitaminstrumentu zelta repertuāru – komponistu Reiha, Makaresa, Perta, Papes, Trevinjo un Zaļupes skaņdarbus.

Uz Lielās ģildes skatuves atradīsies timpāni, divi bungu komplekti, marimba, vibrofoni, koka kastītes un vesela grēda dažādu ierīču, kas domātas ritmu, motīvu un noskaņu spēlēm.

Koncerta repertuāra izvēlē īpašs uzsvars likts uz ansambļa spēli, mūziķiem atskaņojot skaņdarbus, kuros iesaistītas dažādas instrumentu kombinācijas, necenšoties katrā izcelt kādu vienu. Programmā būs Stīva Reiha slavenais opuss "Music for Pieces of Wood" un plāksnīšinstrumentu minimālisma paraugs "Mallet Quartet". Programmā iekļauta arī Riharda Zaļupes svīta no filmas "Nameja gredzens", Frederika Makaresa "Meeting Point" timpāniem un perkusiju ansamblim, Arvo Perta "Fratres" ar solo marimbai un trim perkusionistiem un Aivena Trevinjo "Catching Shadows". Savukārt Endija Papes "CaDance for Two" radīs unikālu saspēli un neparastas ritma struktūras starp diviem bungu komplektiem.

LNSO sitaminstrumentu grupas mūziķi ir plaši zināmi un atzīti gan sabiedrībā, gan arī profesionāļu aprindās.

Rihards Zaļupe mācījies marimbas spēli un kompozīciju pie pasaulslavenās japāņu komponistes Keiko Abes. Kopš 2006. gada Zaļupe ir LNSO sitaminstrumentu grupas mūziķis, kā arī docētājs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Līdztekus darbam LNSO Rihards Zaļupe daudz spēlē kamermūziku, uzstājas kā solists un komponē. Albums "Marimba Dance" saņēmis Latvijas Mūzikas ierakstu gadabalvu 2008 kategorijā "Gada debija". Rihards Zaļupe nule saņēma "Lielo Kristapu" par mūziku Gata Šmita kinofilmai "1906".

Edgars Saksons ir LNSO sitaminstrumentu grupas koncertmeistars, solists, kamermūziķis, orķestra mūziķis, teatralizētu mūzikas projektu dalībnieks. JVLMA asociētais profesors un Sitaminstrumentu klases vadītājs. Latvijas Lielās mūzikas balvas 2001 laureāts. Kopš 2014. gada Edgars Saksons ir Ukmerges Starptautiskā sitaminstrumentālistu festivāla mākslinieciskais vadītājs. Rīko un vada meistarklases un seminārus Latvijā, Lietuvā, Francijā, Beļģijā, Krievijā, Baltkrievijā.

Uģis Krūskops ir LNSO sitaminstrumentu grupas koncertmeistara vietnieks. Spēlējis ar Liepājas Simfonisko orķestri, "Sinfonietta Rīga", "Kremerata Baltica", Rīgas Festivāla orķestri, "Nordic Symphony Orchestra", Tallinas kamerorķestri, Pērnavas kamerorķestri un dažādiem kameransambļiem. Bijis grupu "Opus Pro", "Rebel", "Salamander" un "Fortress" dalībnieks, joprojām spēlē estrādes apvienības sekstetā "Bellacord".

Elīna Endzele kopš 2005. gada ir LNSO sitaminstrumentu grupas mūziķe. Nominēta Lielajai mūzikas balvai 2010 par darbu ansamblī. Ieguvusi II vietu Parīzes starptautiskajā timpānistu konkursā (2008). 2009. gadā saņēmusi JVLMA un "Swedbank" gada balvu jaunajam mūziķim. Kopš 2011. gada Elīna palaikam koncertē kamerorķestra "Kremerata Baltica" sastāvā. Daudz muzicē ar trio "Art-i-Shock", sitaminstrumentu ansambli "Perpetuum ritmico" un metāla pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambli "Brasscussion" (Berlīne).

Mūziķis un pedagogs Ernests Mediņš darbojas gan LNSO, gan LNOB. Sadarbojies kā solists ar Valsts akadēmisko kori "Latvija" un jauniešu kori "Kamēr...", piedalījies muzikālajā koncertprogrammā "Ziemassvētku ceļojums apkārt pasaulei" kopā ar Ilonu Bageli un Andri Ābelīti. Piedalījies arī Rīgas Cirka izrādē kā bundzinieks un JVLMA sitaminstrumentu koncertā "Waves". Sadarbojies ar dziesminieku Goran Gora.

Atis Vintuks mācījies JVLMA un Stokholmas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā. 2001. gadā piedalījies sitaminstrumentālistu festivālā Parīzē, 2002. gadā trešajā pasaules marimbas konkursā Štutgartē. Kā orķestra mākslinieks piedalījies koncertos un festivālos daudzās Eiropas valstīs, kā arī muzicējis dažādos kameransambļu sastāvos un piedalījies CD ierakstos. Spēlē arī džezu, popmūziku, kantri u. c.

