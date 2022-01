Lielbritānijā pērn pārdotāko albumu līderi – Adele, Eds Šīrans un 'ABBA'

Lielbritānijā pērn visvairāk pārdoto albumu pirmajās trijās vietās ir Adele, Eds Šīrans un ABBA, tomēr miljoniem britu pārdzīvot pandēmiju palīdzējušas arī roka veterānu "Queen" un "Fleetwood Mac" pirms vairākām desmitgadēm sacerētās kompozīcijas, liecina mūzikas industrijas otrdien, 4. janvārī, izplatītie dati.

Astoņi no desmit pērn populārākajiem albumiem ir britu mākslinieku darbi. Pirmajās divās vietās ir dziedātāji Adele un Eds Šīrans ar albumiem "30" un "=". Katrs no tiem Lielbritānijā pērn straumēti vairāk nekā 500 miljonus reižu, turklāt vēl arī miljardus reižu citviet pasaulē, liecina organizācijas BPI dati.

Gada albumu tops arī atklāj, ka daudzi cilvēki grūtajos laikos tiekušies pēc mierinājuma, ko sniedz roka klasiķi, no kuriem daudzus mūzikas fani atklājuši, pateicoties straumēšanas platformām.

Tā piektajā vietā ir albums, kas klajā nāca pirms 40 gadiem - grupas "Queen" dziesmu izlase "Greatest Hits" ar tādām kompozīcijām kā "Bohemian Rhapsody" un "We Will Rock You".

Astotajā vietā ir Eltona Džona lielāko hitu albums "Diamonds", kas klajā nāca 2017. gadā, bet devītajā vietā - 2018. gadā izdotā "Fleetwood Mac" hitu izlase "50 Years – Don't Stop".

Arī trešajā vietā ir popmūzikas veterāni "ABBA", tiesa, ar savu jaunāko veikumu, kas apkopots albumā "Voyage".

Kaut arī mūzikas formātu vidū straumēšanas platformas joprojām dominē, pērn turpinājās vinila plašu renesanse, pārdošanas apjomiem sasniedzot augstākos rādītājus trīs desmitgadēs.

Arī audiokasešu popularitāte turpināja augt, un to pārdošanas apjomi pieauguši par piekto daļu, sasniedzot 18 gadu augstākos rādītājus.

Kopumā mūzikas patēriņš Lielbritānijā 2021. gadā audzis par 2,1%. 159 miljoni albumu vai to ekvivalenti straumēti vai iegādāti dažādās platformās.