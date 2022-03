Lieldienās 'Lielajā dzintarā' skanēs Ērika Ešenvalda jaundarbs

Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" 15. aprīlī pulksten 19 aicinās skanēs īpaša Lieldienu laikam veltītā koncertprogamma. Sadarbībā ar fondu "Uniting History" koncertā tiks pirmatskaņots Eiropā un pasaulē plaši atzītā kurzemnieka un sakrālās kormūzikas meistara Ērika Ešenvalda jaundarbs, kuru izpildīs Minhenes zēnu kora un Liepājas Mūzikas, Mākslas un dizaina vidusskolas zēnu kopkoris.

Vācu puikas un vīru grupa, kas savulaik izaugusi no zēnu kora rindām, Latvijā viesosies pirmo reizi. Īpaši šim notikumam radītais Ērika Ešenvalda diptihs jeb lūgšanas mūzikā apvienos vācu mūziķus un diriģentes Ilzes Balodes vadīto Liepājas Mūzikas, Mākslas un dizaina vidusskolas kori (LMMDV), veidojot varenu septiņdesmit zēnu balsu skanējumu, vēsta organizatori.

"Sakrālo Lieldienu laika diptiha tekstu es ietērpu mūzikas skaņās, atceroties to skaņas brīvo lidojumu pasaules katedrālēs, kurās esmu bijis. Dziedājumi burtiski lido celtņu velvēs, pat klejo, steidzoties ievibrēt katru skaņas vakuuma stūrīti. Un tādas ir arī šīs abas dziesmas – "Ķēniņa dēli un meitas" (15. gs. franciskāņu mūka baznīcas dziesmas vārdi) un "Svētīgi tie, kas nav redzējuši un tomēr tic" (Sv. Rakstu vārdi) – zēnu kristāldzidrajās balsīs un instrumentālā ansambļa pavadījumā plūstošas un vēstījošas. Īpaši rakstītas abiem pirmatskaņotājiem – LMMDV zēnu korim, dir. Ilze Balode, un Minhenes zēnu korim, dir. Ralfs Ludevigs (Ralf Ludewig). Ar lielu nepacietību un pateicību gaidu viņu satikšanos mūzikā!" par jaundarbu atklāj Ēriks Ešenvalds.

Koncertprogammā Minhenes zēnu kora izpildījumā skanēs arī bagātīgs vācu un itāļu garīgās mūzikas repertuārs, kurā dvēseles veldzi varēs rast kā klasikas un īstenu zēnu kora hitu apjūsmotāji, tā garīgās mūzikas melomāni. Lielās piektdienas noskaņā līdzsvaru un harmoniju ienesīs Johana Sebastiāna Baha un Johana Ludviga Baha motetes, Fēliksa Mendelszona un Franča Šūberta kormūzika, kas mīsies ar Volfganga Amadeja Mocarta un Antonio Vivaldi garīgo repertuāru. Bērnu balss nevainīgumā izskanēs labi zināmais "Pie Jesu" no Endrū Loida Vēbera Rekviēma un taktis no velsieša Karla Dženkinsa piemiņas mesas. Turpretim Jaunavas Marijas godinājumam izskanēs Džulio Kačīni "Ave Maria".

Ēriks Ešenvalds ir viens no pieprasītākajiem mūsdienu komponistiem, kura mūzika atskaņota visos kontinentos. Ešenvalds iemantojis plašu popularitāti kā kormūzikas komponists; viņš sadarbojies ar labākajiem koriem un ansambļiem Latvijā un visā pasaulē – no Lielbritānijas līdz Japānai, no Dienvidāfrikas līdz ASV, Austrālijai un Kanādai. Ar kora darbu "Leģenda par iemūrēto sievu" 2006. gadā ieguvis pirmo vietu Starptautiskajā komponistu konkursā "Rostrum" jauno komponistu kategorijā. Kormūzikas tvarti "O Salutaris" (2012) un "At the Foot of the Sky" (2013) atzīti par Latvijas labākajiem akadēmiskās mūzikas albumiem, savukārt, Kembridžas Trīsvienības koledžas kora un dir. Stīvena Leitona ierakstītais albums "Northern Lights" ieguvis "Gramophone Magazine" "critic's choice" balvu kā 2015. gada labākais albums. Trīs reizes saņēmis Lielo mūzikas balvu: par spilgtu jaunradi kora mūzikas jomā (2005), operu "Augļu koks ir Jāzeps" (2007) un multimediālo simfoniju "Ziemeļu gaisma" (2015). 2018. gadā par nopelniem kultūras jomā komponistam tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

Minhenes zēnu koris Minhenes zēnu koris apvieno augstākās klases dziedātājus, kuru spožās balsis izskanējušas uz lielākajām skatuvēm Vācijā un pasaulē. Kopš kora dibināšanas 2014. gadā kolektīvs un tā solisti ir snieguši vairāk nekā 300 priekšnesumus. Papildus neskaitāmajiem koncertiem Vācijas koncertzālēs, tostarp prestižajā Elbas filharmonijā, koris piedalījies arī dažādos opermūzikas projektos Itālijā, sniedzot vairāk nekā 20 koncertus Venēcijas "Teatro la Fenice" un Florences operā. Zēnu koris paguvis apceļot gan Eiropu, gan citas pasaules daļas, koncertējot Pekinā, Šanhajā, Guandžou, Čangšā un Seulā, viesojoties Krievijā un Kanādā, kā arī dodoties koncerttūrēs pa Koreju un Ķīnu.

Koncertu "Lieldienu koncerts. Ešenvalds un Minhenes zēnu koris" ar Liepājas pašvaldības un fonda "Uniting History" atbalstu rīko SIA "Lielais Dzintars". Tas būs skatāms ne tikai klātienē koncertzāles Lielajā zālē, bet arī tiešsaistē no jebkuras vietas pasaulē digitālajā koncertu platformā "Digitālais dzintars". Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.