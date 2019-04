Liepājā atklāta Ainara Virgas jubilejai veltīta fotoizstāde

Liepājas latviešu biedrības namā 4. aprīlī tika atklāta Ainara Virgas 55 gadu jubilejai veltīta izstāde "Virga in Action" atklāšanu, kurā fotogrāfa Aigara Hibnera spilgtākajos notvertajos mirkļos atainots mūziķa skatuves dzīves laika posms gan no festivāla "Liepājas dzintars" laikiem, gan šī gada.

Kā informē izstādes veidotāji, izstādē izvietotas fotogrāfijas, kas līdz šim nav rādītas plašākai publikai, bet to centrā skatāms vien mēnesi atpakaļ tapis fotouzņēmums. Izstāde ataino mūziķa skatuvei veltīto dzīvi, to skaitā no gadiem, kad Liepājā notika viens no kādreiz leģendārākajiem rokmūzikas festivāliem "Liepājas dzintars", kas savā pastāvēšanas laikā uz savas skatuves pulcēja vairākus Latvijā atpazīstamus mūziķus.

Izstādē ietverti pat spilgti un nozīmes bagāti mirkļi par kuriem fotogrāfs Hibneris stāsta: "Savējie sapratīs!" Izstādē iespējams aplūkot gan mūziķa priekpilnos skatuves brīžus, gan uzņēmumus no grupas "Līvi" dalībnieka piemiņas pasākuma un emocionāla brīža kopā ar savu tēvu.

"Esmu cilvēks, kuram nepatīk lieki runāt. Man patīk ar pēc iespējas mazāk pateiktiem vārdiem izteikt pēc iespējas vairāk, to dara arī fotogrāfijas, jo tās nepasakot neko atklāj to, kas tajā brīdī valdījis uz skatuves. Šī fotoizstāde ir piemērs tam, ka rokenrols nav miris," sacīja Ainars Virga, piebilstot, ka "55 gadi, man tas ir tikai skaitlis".

Uz izstādes atklāšanu un tikšanos ar mūziķi bija ieradušies viņa draugi un atbalstītāji. Izstādi papildināja grupas "Līvi" 1994. gada Cēsu koncerta "Līvi Dzīvi" ieraksts. Neformālās daļas noslēgumā mūziķis akustiski izpildīja vairākas savas dziesmas, kas tika veltītas savai ģimenei un tuviniekiem.

Izstāde apskatāma līdz 28. aprīlim. Ieeja bez maksas.