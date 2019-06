Liepājā koncertēs amerikāņu blūzmenis Bridžess un 'Keksi'

Sestdien, 6. jūlijā, pašmāju rokenrola grupa "Keksi" apvienosies ar amerikāņu blūza un solmūzikas zvaigzni Jūdžinu "Hideaway" Bridžesu (Eugene "Hideaway" Bridges), lai sniegtu savu vienīgo kopīgo koncertu Liepājā, portālu "Delfi" informē koncertzāles "Lielais dzintars" pārstāvji.

Koncertzālē skanēs Bridžesa oriģinālmūzika, kā arī blūza un soulmūzikas pasaules hiti.

Jūdžins "Hideaway" Bridžess ir blūza un soulmūzikas dziedātājs, dziesmu autors un ģitārists, kurš ar panākumiem izdevis septiņus mūzikas albumus un uzstājies visā pasaulē. Kā klejojošam nomadam viņa mājas ir tur, kur gaidāms nākamais koncerts – katru gadu Bridžesa ceļš ved no Amerikas līdz pat Austrālijai, piestājot koncertzālēs un festivālos Eiropā, Āzijā un daudzās citās pieturvietās visā pasaulē.

Jūdžina tēvs bija pazīstams blūza ģitārista "Hideaway Slim", savukārt māte nāk no ASV popmūzikas dīvas Tinas Tērneres ģimenes. Tāpēc Bridžess smejas, ka savas ģitārista prasmes guvis no tēva, savukārt dziedātāja – no mātes puses. Kopā ar tēvu puisis sācis koncertēt piecu gadu vecumā, bet jau pusaudža vecumā viņš izveidoja savu pirmo grupu. Pasaules slavu Bridžess iemantoja, uzstājoties kopā ar leģendārajiem amerikāņu blūzmeņiem B. B. Kingu un Bigu Džo Tērneru. Šodien par blūza zvaigzni ir kļuvis viņš pats – ieguvis deviņas ASV Blūza mūzikas balvas nominācijas, apbalvojumu kā gada soulmūzikas un blūza mākslinieks, saņēmis apbalvojumu par gada labāko mūzikas albumu un daudzas citas prestižas balvas.

Bridžesa īpašo skanējumu Liepājā papildinās viena no Baltijā senākajām un zināmākajām rokenrola grupām "Keksi". Grupu pirms 22 gadiem dibināja tās līdzšinējais līderis Aleksandrs Sircovs jeb Muravejs. Šo gadu laikā "Keksi" piedzīvojuši bagātu koncertdzīvi, muzicējuši daudzos festivālos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Vasaras koncertu progammā "Lielajā dzintarā" šovasar gaidāms vēl viens enerģisks pasākums – "Šeina Stīla un Latvijas Radio bigbends", kas notiks 10. augustā. Plašāka informācija – lielaisdzintars.lv.