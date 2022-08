Liepājā kopā ar simfonisko orķestri uzstāsies grupa 'Pērkons'

Liepājā, atjaunotajā koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" 27. augustā pulksten 19 gaidāms Latvijas rokmūzikas leģendas, grupas "Pērkons" koncerts kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri, portālu "Delfi" informēja orķestra pārstāve Iveta Vēvere.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā atgādina organizatori, "Pūt, vējiņi!" ir vēsturiska vieta, kurā daudzus gadus norisinājās festivāls – konkurss "Liepājas dzintars". 1987. gadā festivāla Lielo balvu izcīnīja grupa "Zodiaks", savukārt laureātu starpā iekļuva arī Tukuma rajona zvejnieku kolhoza "Selga" grupa Jura Kulakova vadībā ("Pērkons").

2014. gada martā grupa saņēma Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons 2013" par mūža ieguldījumu.

Foto: Publicitātes foto

Savā 40 gadus ilgajā ceļā grupa "Pērkons" vēl ne reizi nav muzicējuši ar simfonisko orķestri. Beidzot ir tapusi īpaša koncertprogramma, kam aranžijas ir veidojis komponists Andris Sējāns. Pavisam neliela daļa no šīs programmas izskanēja Liepājas koncertdārza "Pūt, vējiņi!" atklāšanas koncertā maija izskaņā.

"Grupa "Pērkons" ir Latvijas roka ikona, ko veido leģendāras personības. Sen gaidītā pirmā programma ar simfonisko orķestri – kurš gan cits, ja ne Liepājas Simfoniskais!" saka Liepājas Simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis.

"Programma atšķirsies no līdzīgiem projektiem ar to, ka tas būs simfoniskais orķestris un grupa "Pērkons", nevis grupa "Pērkons" un simfoniskais orķestris. Tādejādi uzsvars ir uz vārdu "simfonizēts": simfoniskais orķestris atskaņos "Pērkona" mūziku," piebilst "Pērkona" līderis un visu skaņdarbu autors Juris Kulakovs. Arī šai programmai aranžējamos skaņdarbus izvēlējiet tieši Kulakovs, kura daiļradē rokenrols nesaraujami savijies ar akadēmisko mūziku: "Šie gabali ir komponēti pēc akadēmiskās mūzikas principa, līdz ar to pateicīgi tam, lai tos simfonizētu."

Foto: Publicitātes foto

Programmā simfoniskā orķestra skaņās klausītāji varēs baudīt gan klasiskos grupas "Pērkons" hitus – "Gandrīz tautasdziesma", "Balāde par gulbi", "Baletomānija", "Zaļā dziesma", "Dienišķā dziesma", gan mazāk zināmi skaņdarbi – "Lidojums (Fly)" un "Tramvajs". Pie Liepājas Simfoniskā orķestra diriģenta pults stāsies Andris Veismanis.

4. septembrī šo koncertu varēs baudīt arī Dzintaru koncertzālē Jūrmalā.

Biļetes uz abiem koncertiem var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.