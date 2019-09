Liepājā sākas starptautiskā elektroniskās mūzikas nometne 'Baltic Trail'

Šonedēļ Liepājā sāksies ceturtā starptautiskā elektroniskās mūzikas nometne "Baltic Trail", kurā piedalīsies elektroniskās mūzikas producenti, instrumentālisti un vokālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Līdzās nometnes rezultātu koncertiem notiks arī imersīvās jeb telpiskās skaņas koncerts, kā arī nometnes noslēgumā – elektroniskās mūzikas nakts sadarbībā ar Liepājas Mākslas forumu, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Eksperimentālās elektroniskās mūzikas producenti, instrumentālisti un vokālisti no trim Baltijas valstīm, kā arī vizuālo multimediju mākslinieces no Horvātijas un Norvēģijas no 20. līdz 27. septembrim tiksies nometnē "Baltic Trail", lai apvienotos intensīvā koncertprogrammu radīšanas sesijā. Nedēļas laikā 12 dalībnieki radīs vismaz četrus sadarbības projektus, plašākai publikai pirmatskaņojot nometnē radītās audiovizuālās koncertprogrammas, kā arī sniedzot solo priekšnesumus.

Starp nometnes dalībniekiem būs tādi mākslinieki kā Evija Vēbere, MNTHA, Demaui, Jack Valery un Multilux no Latvijas, kā arī ELLIP, Theodore Parker no Igaunijas un Distorted Noise Architect, Fume, Karkasas, Morning un Ruta MUR no Lietuvas.

Viena no "Baltic Trail" dalībnieku radošajām grupām, kurā darbosies komponists, mūzikas producents un izpildītājs no Liepājas Demaui, lietuviešu ambientās eksperimentālās elektroniskās mūzikas pārstāvis Fume un Igaunijā dzīvojošais amerikāņu elektroniskās mūzikas izpildītājs Theodore Parker, nometnes laikā veidos imersīvās jeb telpiskās skaņas instalāciju Lietuvas mūzikas un teātra akadēmijas (LMTA) Mūzikas inovācijas centra profesora Mantauta Krukauska vadībā, kuras rezultātu varēs redzēt piektdien, 27. septembrī kultūras namā "Wiktorija" no pulksten 12.00 līdz 17.00.

Pārējo nometnes dalībnieku – Evija Vebere, MNTHA, Jack Valery, Multilux, ELLIP, Distorted Noise Architect, Karkasas, Morning un Ruta MUR – kopā ar vizuālajām māksliniecēm Anju Maleku no Norvēģijas un Katrīnu Novakoviču no Horvātijas nedēļas laikā radītās koncertprogrammas, kas tiks veidotas strādājot vairākās grupās, būs iespējams dzirdēt "Nometnes rezultātu pirmatskaņojumu koncertā" 27. septembrī pulksten 20.00 kultūras centrā "WISE". Savukārt pēc pirmatskaņojumu koncerta visi būs aicināti uz nometnes pirmatskaņojumu koncerta afterparty liepājnieku iecienītajā kultūrvietā "Kursas putni".

Līdzās nometnes rezultātu pasākumiem pirmo reizi Latvijā notiks arī imersīvās skaņas koncerts, un nometnes noslēgumā – elektroniskās mūzikas nakts sadarbībā ar Liepājas Mākslas forumu.

Pirmo reizi Latvijā plašākai publikai būs iespēja piedzīvot "Imersīvās skaņas pieredzes seansu", kas notiks divas reizes 26. un 27. septembrī kultūras namā "Wiktorija". Pasākums notiek sadarbībā ar LMTA Mūzikas inovācijas centru un Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju (MPLab). Vairāk kā divu stundu garajā koncertā dzirdēsim LMTA Mūzikas inovācijas centra profesora Mantauta Krukauska, komponista Platona Buravicka, elektroniskās mūzikas producenta no Latvijas ELVI, "Baltic Trail" nometnes dalībnieku Demaui un Theodore Parker, kā arī elektroniskās mūzikas izpildītāju Glociks (Latvija) un Pijus Džiugas Meižis (Lietuva) solo priekšnesumus.

Imersīvās jeb telpiskās skaņas koncerta telpa, kā arī imersīvās skaņas instalācija tiks apskaņota ar 17 sfēriski izvietotiem skaļruņiem, klausītājiem atrodoties skaņas sfēras iekšienē, nevis skaļruņu priekšpusē, kā tas būtu tradicionālā koncertā, izmantojot Ambisonics* pēcapstrādes sistēmu.

Sestdien, 28. septembrī sākot no pulksten 22.00 kultūras centrā "WISE" gandrīz visas nakts garumā notiks "Elektroniskās mūzikas nometnes "Baltic Trail" noslēguma nakts" sadarbībā ar Liepājas koncertzāli "Lielais dzintars" un tās rīkoto mūsdienu mākslas festivālu "Liepājas Mākslas forums". Koncertā ar solo priekšnesumiem uzstāsies vairāki nometnes dalībnieki, kā arī pieaicināti neatkarīgie mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Koncertā uzstāsies Evija Vēbere, ELVI, SKD un Multilux no Latvijas, Karkasas, Distorted Noise Architect, Pijus Džiugas Meižis no Lietuvas un igauņu eksperimentālās elektroniskās mūzikas autsaiders Ratkiller.

Biļetes uz maksas koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

*Ambisonics – ir viens no pamata formātiem imersīvās jeb telpiskās skaņas tapšanā, kas ļauj veidot pilnīgu skaņas sfēru, līdzās horizonālajai plaknei aptverot skaņas avotus gan virs, gan zem klausītāja. Atšķirībā no citiem daudzkanālu skaņas formātiem, Ambisonics signāls nav piesaistīts konkrētam skaļrunim, tā vietā tas var ceļot neatkarīgi skaņas sfērā (saukta par B-formātu), kas tiek atkodēts konkrētās telpas skaļruņu izkārtojumā. Šāda signāla brīvība, ļauj skaņražiem koncentrēties uz skaņas virzienu un kustību, nevis skaļruņu izvietojumu, kā arī, izvēloties skaļruņu skaitu un izvietojumu, sniedz lielāku brīvību attiecībā pret klausītāju.