Rudens kamermūzikas festivālu atklās viens no pasaulē izcilākajiem stīgu kvartetiem – Berlīnē bāzētais "Artemis Quartet", kurā pirmo vijoli spēlē latviešu mūziķe Vineta Sareika.

Kā "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Koncerti" pārstāve Rinta Bružēvica, kvartets uzstāsies 2. oktobrī Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" koncertsērijā "Personīgi" un 3. oktobrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Rudens kamermūzikas festivāla atklāšanā. Koncertos skanēs šī gada lielā jubilāra Ludviga van Bēthovena 15. stīgu kvartets un Pētera Vaska Sestā stīgu kvarteta pirmatskaņojums.

Bēthovena 15. stīgu kvartetā koncentrējas gan uzkrātās meistarības, gan cilvēcības pieredze. Savukārt Pētera Vaska jaundarbs – Sestais stīgu kvartets ir kā autobiogrāfisks atskats uz pieredzēto. Tā četras daļas vēstī par atvadīšanos, atskatīšanos, aiziešanu un satikšanos – arī ar paša Bēthovena pārpasaulīgo mūziku.

Vinetas Sareikas skanīgā vijole, kuru 1793. gadā darinājis Gvadanjīni, jau kopš 2012. gada iekrāso stīgu kvarteta "Artemis" ansambli. Pēc uzvarām vairākos starptautiskos konkursos un iekļūšanas prestižā Karalienes Elizabetes starptautiskā vijolnieku konkursa laureātu vidū 2009. gadā Briselē vijolniece sāka daudzsološu karjeru gan kā soliste un kamermūziķe, gan kā orķestra koncertmeistare.

"Priecājos, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma es ar manu mīļo "Artemis" kvartetu jau jaunā sastāvā atkal varēšu muzicēt Latvijā," saka Vineta Sareika. "Šis īpašais laiks mums ir iemācījis, cik nenovērtējama ir iespēja muzicēt kopā, uzrunāt klausītāju sirdis un izteikt savas emocijas. Gan Bēthovens, gan Vasks savos opusos ir ielikuši bagātu emocionālo paleti, milzīgu intensitāti un pārpasaulīgu skaistumu."

"Artemis Quartet" starptautiskā karjera aizsākās 1996. gadā, uzvarot prestižajā ARD konkursā Vācijā, un neilgi pēc tam triumfējot arī stīgu kvartetu konkursā "Premio Paolo Borciani" Itālijā. Kvartets koncertējis Eiropā, ASV, Āzijā, Dienvidamerikā un Austrālijā, tostarp uzstājoties prestižās koncertzālēs un ievērojamos festivālos. Kopš 2004. gada "Artemis" stīgu kvartets veido savu kamermūzikas ciklu Berlīnes filharmonijas kamerzālē, kopš 2011. gada kopā ar "Belcea Quartet" arī Vīnes "Konzerthaus" zālē, un kopš 2016./2017. gada koncertsezonas – Minhenes Prinča Reģenta teātrī.

Kopš 2005. gada "Artemis" stīgu kvartets ekskluzīvi sadarbojas ar ierakstu namu "Virgin", kas šobrīd pazīstams kā "Erato". Vairāki no kvarteta daudzajiem ieskaņojumiem saņēmuši nozīmīgus apbalvojumus, tostarp vairākkārt iegūtas "Vācu ierakstu kritiķu balvas", "Gramophone" un "Diapason d'Or" atzinības, kā arī četras "ECHO Klassik" balvas. Visu Bēthovena kvartetu ieskaņojums 2011. gadā godināts ar prestižo Francijas balvu "Grand Prix de l'Académie Charles Cros".

7. oktobrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notiks dokumentālās filmas "Artemis: The Neverending Quartet" pirmizrāde Latvijā. Nepilnu stundu garā kinolente ir atklāta, tieša un aizrautīga dokumentālā filma par cilvēcību un izvēlēm; par skatuves partneriem, kas it kā nav tava ģimene, bet reizē ir kas vairāk nekā tikai kolēģi un draugi; par zaudējumiem, ko pieprasa smalkākā no muzicēšanas formām, kā arī par laimes mirkļiem, ko tā spēj sniegt. Pirms filmas būs iespēja tikties ar Vinetu Sareiku.

Jau ziņots, ka Rudens kamermūzikas festivāla koncerti notiks no 2. līdz 17. oktobrim. Biļetes uz koncertiem nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.