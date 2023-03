Liepājā uzstāsies dziedātājs un trompetists Bonijs Fīldss

Pēc piecu gadu pārtraukuma Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" šovasar atgriezīsies amerikāņu dziedātājs, trompetists un šovmenis Bonijs Fīldss (Boney Fields). Mūziķis kopā ar pavadošo grupu 13. augustā Liepājā atskaņos savus lielākos hitus, kā arī skaņdarbus no topošā studijas albuma "Just Give Me Some Mo", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Pirms pieciem gadiem, kad Fīldss Liepājā uzstājās pirmoreiz, viņš ar savu nerimstošo enerģiju burtiski uzlādēja skatītāju pārpildīto "Lielā dzintara" zāli. Koncertzālē valdīja blūza un fanka kluba gaisotne – klātesošie cēlās kājās, dejoja un vētraini aplaudēja. Šovasar viņš atgriežas uz "Lielā dzintara" skatuves dēļiem, lai Latvijai vēlreiz atgādinātu, ka viņš ir un paliek nepārspēts blūza un fanka karalis," stāsta koncerta organizatoru pārstāve Liena Dāvida.

Savā mūzikā Fīldss meistarīgi apvieno melanholiskus blūza un dinamiskus, uzkurinošus fanka ritmus. "Lielajā dzintarā" viņš atskaņos savus visu laiku lielākos hitus, mūziku no pēdējā studijas albuma "Bump City", kā arī sniegs Latvijas klausītājiem iespēju pirmajiem dzirdēt vairākus skaņdarbus no topošā mūzikas albuma "Just Give Me Some Mo", kurš klajā nāks šī gada septembrī.

"Īsta mūzika īstu mūziķu izpildījumā," tā savulaik Fīldsa muzicēšanu kodolīgi raksturojis pasaulslavenais amerikāņu mūziķis Prinss. Bonijs Fīldss nācis no Čikāgas, bet mūziku viņš rada, ceļojot pa visu pasauli un piedaloties tādos prestižos festivālos kā "Jazz à Vienne", "Jazz in Marciac", "Madajazzcar", "Tabarka Jazz Festival" un citos.

Liepājā uz skatuves Fīldsam pievienosies spēcīga pašmāju mūzikas profesionāļu komanda – ģitārists Jānis Kalniņš, basists Mārcis Kalniņš, taustiņinstrumentālists Artis Ločmelis un bundzinieks Raitis Kalniņš.

Bonijs Fīldss šovasar koncertēs arī citviet Latvijā – 10. augustā gaidāma uzstāšanās kultūras centrā "Ulbrokas pērle", 11. augustā – Latgales vēstniecībā "Gors", 12. augustā – Saulkrastu Ostas svētkos Skultes ostā.