Liepājas ērģeļmūzikas festivālu turpinās trīs koncerti

Šonedēļ XVIII Liepājas ērģeļmūzikas festivālā izskanēs trīs unikāli koncerti, no kuriem pirmais notiks Kuldīgā, kur piektdien, 13. septembrī, ērģelniece Liene Andreta Kalnciema un klarnetists Mārtiņš Circenis būs sagatavojuši piesātinātu koncertprogrammu "Fantāzija ērģelēm un klarnetei". Savukārt sestdien un svētdien festivāls turpināsies Liepājā ar diviem neparastiem ērģeļmūzikas koncertiem – "Simfoniskās ērģeles" ar ērģeļu duetu "Riga Organum Duo" (Ilona Birģele, Diāna Jaunzeme-Portnaja) un "Equinox. Saulstāvji" koncertzāles "Lielais dzintars" kamerzālē, portālu "Delfi" informē rīkotāji no "Via Cultura".

XVIII Liepājas ērģeļmūzikas festivāls tika izveidots un vēl šodien notiek ar mērķi pievērst uzmanību Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles vēsturiskajām baroka ērģelēm, kas ir vislielākās mehāniskās traktūras ērģeles pasaulē, bet, tā kā šobrīd notiek aktīvi Sv. Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošanas darbi, Liepājas ērģeļmūzikas festivāls jau vairākus gadus notiek arī citās norises vietās ne tikai Liepājā, bet arī ārpus tās.

Šogad festivāls viesosies Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā piektdien, 13. septembrī, pulksten 18.00 ar koncertu "Fantāzija ērģelēm un klarnetei", kurā piedalīsies daudzu starptautisku konkursu laureāte un diplomande ērģelniece Liene Andreta Kalnciema un klarnetists Mārtiņš Circenis – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra klarnešu grupas koncertmeistars un Latvijas Nacionālās operas orķestra soloklarnetists.

"Mūsu kopējās programmas centrs ir veidots ap Guntas Gedroicas-Kurmes skaņdarbu "Sikspārņa dzīres". Pirmo reizi ar šo skaņdarbu tikāmies autores jubilejas koncertā. Šim darba atskaņojumam ir nepieciešama relatīvi mazāka telpa ar nelielu akustisku reverberāciju, tāpēc tas lieliski iederēsies Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā, jo mūzika ir strauja, atraktīva un dejiska. Dzīres kā nekā!" tā Mārtiņš Circenis. Pārējā koncerta programma ir salīdzinoši romantiskās noskaņās, izskanēs gan Žila Masnē meditācija, Luī Kaīzaka, Fēliksa Mendelszona, Johana Sebastiāna Baha skaņdarbi, kā arī Tālivalda Ķeniņa, kurš šogad atzīmētu 100 gadu jubileju, "Burvju klarnete", kas veltīta Mocartam un viņa "Burvju flautai".

Sestdien, 14. septembrī, pulksten 18.00 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē notiks vērienīgs koncerts "Simfoniskās ērģeles", kurā uzstāsies ērģelnieces Ilona Birģele un Diāna Jaunzeme-Portnaja, pazīstamas kā "Riga Organum Duo", un Virdžīnija Laube-Vītiņa pie sitaminstrumentiem, izpildot spilgtākās simfonisko opusu partitūras ērģeļu dueta pārlikumam kopā ar sitaminstrumentiem, kā arī skaņdarbus ar orķestrim raksturīgām krāsām un vērienu. Kā stāsta pašas koncerta dalībnieces, "ērģeles ir kā orķestris, tik bagātas un ar visdažādākajām orķestra balsīm – no klusas flautas un vijoles līdz grandiozam simfoniskā orķestra tutti."

Koncertā izskanēs arī Itālijā dzīvojošās komponistes Agneses Boitmanes skaņdarba "Veni Lumen" ērģeļu duetam pasaules pirmatskaņojums:

"Darba nosaukums "Veni Lumen" neatnāca uzreiz. Vajadzēja laiku, lai atrastu atslēgas vārdus tām sajūtām, ko gribēju skaņdarbā ielikt. Šī mūzika man radusies psiholoģiski un emocionāli ne tik vieglā periodā, tāpēc nosaukums "No tumsas uz gaismu" ir tieši četros vārdos izteikts skaņdarba saturs. To var aplūkot vairākos līmeņos – kā es jūtos savā individuālajā mikropasaulē, ar savām emocijām, kas mēdz būt arī samudžinātas, ar neizbēgamiem tumšiem brīžiem un cerību uz lielāku harmoniju un gaismu, un ko es izjūtu, dzīvojot mūsdienu makropasaulē, bailes par to, kas notiek, neziņu un, protams, ticību, ka gaisma ir tā, kas paliks. Muzikālā dramaturģija ir veidota trīs lielākos posmos. Skaņdarbs iesākas spēkpilni un noslēdzas apliecinoši, pilnskanīgi, bet vidū ir tāds kā korālisks dziedājums, kā lūgšana, un tad atspīd gaisma," tā pati komponiste.

Savukārt svētdien, 15. septembrī, pulksten 16.00 koncertzāles "Lielais dzintars" kamerzālē būs vel kāds nebijis notikums – pirmo reizi festivālā izskanēs digitālās ērģeles. Festivāla saturs vienmēr veidots tā, lai būtu interesants plašai auditorijai un reprezentētu visus ērģeļmūzikas veidus. Šogad laicīgo mūziku ar elektroniskajām jeb digitālajām ērģelēm pārstāvēs instrumentālās mūzikas trio "Equinox", kuri ir sagatavojuši programmu "Sausltāvji". Programmā saplūst robežas starp seno un mūsdienīgo, nopietno un izklaidējošo, sākot no intelektuālas popmūzikas un rokmūzikas līdz 17. gadsimta tabulatūrām jeb dziesmu grāmatām un citām aranžijām.

"Equinox" sastāvā ir Jānis Pelše (digitālās ērģeles), Andrejs Grimms (ģitāra) un Ivars Kalniņš (sitaminstrumenti). Viņi apvieno trīs atšķirīgus, kopā reti dzirdamus, taču lieliski sadzīvojošus mūzikas instrumentus – ērģeles, ģitāru un perkusijas. Equinox jeb ekvinokcija ir laiks, kad diena un nakts ir vienāda garuma. Tā arī visi trīs instrumenti šajā sastāvā ir līdzvērtīgi, un katrs skaņdarbs šajā programmā nes vienlīdz svarīgu vēstījumu un ir ieklausīšanās vērts, skaidro rīkotāji.

XVIII Liepājas ērģeļmūzikas festivāls šogad notiek no 7. līdz 21. septembrim Liepājā un Kuldīgā. Plašāka informāciju par festivālu un tā programmu atrodama: viacultura.lv.