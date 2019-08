Liepājas mākslas foruma noslēgums būs veltīts Baltijas eksperimentālajai elektronikai

Liepājas mākslas foruma noslēguma nakts 28. septembrī būs veltīta Baltijas nepieradinātajai elektroniskajai mūzikai. Sadarbībā ar eksperimentālās elektroniskās mūzikas nometni "Baltic Trail" nakts gaitā Liepājā būs skatāmi pēdējo gadu aktuālākie Baltijas eksperimentālās elektroniskās mūzikas skatuves projekti – sākot no ambientas un aritmiskas mūzikas līdz abstraktam popam un deju mūzikai, visu noslēdzot ar agresīvu tehno dzīvā izpildījumā, portālu "Delfi" informē Liepājas mākslas foruma rīkotāji.

"Baltic Trail" ir eksperimentālās elektroniskās mūzikas nometne, kurā satiekas elektroniskās mūzikas producenti, instrumentālisti un vokālisti no visām Baltijas valstīm, kā arī vizuālo mediju mākslinieki no dažādām Eiropas valstīm, lai apvienotos intensīvā koncertprogrammu radīšanas sesijā. No 20. līdz 27. septembrim četrās pop-up studijās Liepājā 11 dalībnieki radīs vismaz četrus sadarbības projektus, vairākos koncertos pirmatskaņojot nometnē radītās audiovizuālās koncertprogrammas. Nometnes dalībnieki ir Evija Vēbere, MNTHA un Multilux, kā arī Demaui, Dom Trauma un Glociks no Latvijas, kā arī ELLIP, Distorted Noise Architect, Fume un Karkasas no Lietuvas un Igaunijas.

Nometne būs jau ceturtais šāds pulcēšanās notikums, kas pēc trīs gadu pārtraukuma atgriežas Latvijā un notiks Liepājā. Līdzās nometnes rezultātu pirmatskaņojumu koncertiem "Baltic Trail" noslēguma pasākumu ciklā būs arī vairāki citi koncerti, kuros varēs dzirdēt aktuālākos pēdējo gadu Baltijas elektroniskās mūzikas skatuves projektus. Viens no tiem – "Baltic Trail" noslēguma koncerts.

Sestdien, 28. septembrī, sākot no pulksten 21.00 kultūras centrā "WISE" (Alejas iela 9, Liepāja) gandrīz visas nakts garumā ar solo priekšnesumiem uzstāsies vairāki nometnes dalībnieki, kā arī pieaicināti neatkarīgie mākslinieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Koncertā uzstāsies tādi pazīstami mākslinieki kā Evija Vēbere, ELVI, SKD un Multilux no Latvijas, Karkasas, Distorted Noise Architect, Pijus Džiugas Meižis no Lietuvas un igauņu eksperimentālās elektroniskās mūzikas autsaiders Ratkiller.

"Baltic Trail" rīkotājs ir "Dirty Deal Audio" sadarbībā ar koncertzāli "Lielais dzintars" projektu "Future DiverCities – Radošums pilsētvides kontekstā".

Jau ziņots, ka Liepājas mākslas forums notiek no 27. līdz 29. septembrim.