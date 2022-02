Liepājas Simfoniskais orķestris uzstāsies kopā ar ukraiņu operzvaigzni Ludmilu Monastirsku

Solidarizējoties ar Ukrainu, Liepājas Simfoniskais orķestris 30. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla noslēguma koncertā 12. martā uzstāsies kopā ar izcilo ukraiņu operdziedātāju, soprānu Ludmilu Monastirsku, portālu "Delfi" informēja Liepājas Simfoniskā orķestra pārstāvis.

Ukraiņu soprāns Ludmila Monastirska ir slavena ar savu sulīgo, jaudīgo, pārliecinošo balsi un izcilo tehnisko sniegumu. Pēc izslavētās debijas "Deutsche Oper Berlin" galvenajā lomā Džakomo Pučīni operā "Toska" 2010. gadā viņa tika uzaicināta spēlēt Ebigeilas lomu Džuzepes Verdi operā "Nabuko" Metropolitēna operā Ņujorkā.

"The New York Times" par viņas debiju vienā no prestižākajiem opernamiem pasaulē rakstīja: "Tā bija triumfējoša debija. Savas dzimtās pilsētas Kijevas opernama zvaigzne ieradās Ņujorkā kā pilnībā nobriedusi māksliniece. Viņa ir apdāvināta ar sulīgu soprānu, kas saglabā savu mirdzumu pat mīkstākajās notīs. Viņas "O patria mia" bija skaisti zīmēta un krāsaina ar tumšākiem ieliekumiem, kas pievienoja dramatisku intensitāti."

Ludmila Monastirska ir gaidīta viesmāksliniece pasaules vadošajos opernamos – Londonas Karaliskajā opernamā Koventgārdenā, Milānas "La Scala", Ņujorkas Metropolitēnā, Berlīnē, Minhenē, Hamburgā, Veronā, Neapolē, Romā, Losandželosā, Hjūstonā, kā arī daudzviet citur pasaulē. Sākotnēji Liepājas Starptautiskā zvaigžņu jubilejas festivāla noslēgumā bija paredzēta Krievijas operzvaigznes Hiblas Gerzmavas uzstāšanās. Diemžēl šodienas apstākļos mākslinieces koncerts Latvijā nav iespējams.

30. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla noslēguma koncertā kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri diriģenta Gintara Rinkeviča vadībā Ludmila Monastirska izpildīs ārijas gan no diženā itāļu klasiķa Džuzepes Verdi pasaules slavu un publikas mīlestību iemantojušām operām, gan franču romantisma mūzikas komponista Kamila Sensānsa darbiem un citu komponistu laika pārbaudi izturējušām operām.

Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls no 2022. gada 4. līdz 12. martam norisināsies jau 30. reizi. Liepājas Simfoniskā orķestra rīkotie pavasara mūzikas svētki piecos koncertos pulcēs izcilus dažādu žanru mūziķus un piedāvās jaunu skaņdarbu pirmatskaņojumus.

Festivālā uzstāsies tādi Latvijā un ārpus valsts robežām pazīstami solisti kā ērģelniece Iveta Apkalna, pianisti Reinis Zariņš un Aleksandrs Meļņikovs, flautiste Dita Krenberga, vijolniece Vineta Sareika, operdziedātāja Ludmila Monastirska, kā arī stīgu kvartets no Lielbritānijas "Albion Quartet", kā arī tiks prezentēta Liepājas simfoniskā orķestra dāvana festivālam jubilejā – trīs latviešu simfoniskās mūzikas CD jubilejas izdevums.