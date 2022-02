Liepājas Starptautiskajā Zvaigžņu festivālā uzstāsies vijolniece Vineta Sareika

30. Liepājas Starptautiskajā zvaigžņu festivālā, ko tradicionāli, sākoties pavasarim, rīko Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO), mirdzēs viens no Latvijas klasiskās mūzikas aprites spožākajiem lepnumiem – vijolniece Vineta Sareika.

Koncerts notiks 5. martā pulksten 18 koncertzālē "Lielais dzintars". Tajā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri (LNSO) diriģenta Andra Pogas vadībā izcilā latviešu vijolniece Vineta Sareika spēlēs Johannesa Brāmsa Vijolkoncertu.

Berlīnē dzīvojošā latviešu vijolniece Vineta Sareika ir pirmā vijole pasaulslavenajā un kritiķu augsti vērtētajā "Artemis Quartet", un nupat viņa pievienojusies vienam no Eiropas labākajiem simfoniskajiem orķestriem "Berlīnes filharmoniķi".

Vinetas Sareikas starptautiskā karjera ar plašu vērienu sākās pēc 2009. gada, kad viņa kļuva par Karalienes Elizabetes starptautiskā vijolnieku konkursa laureāti. Kopš tā laika mūziķe kā soliste aicināta sadarboties ar izciliem orķestriem un diriģentiem visā pasaulē un muzicē slavenās koncertzālēs no Kārnegija zāles Ņujorkā līdz Isumi zālei Osakā.

2010. gadā viņa ieguva arī Latvijas Lielo mūzikas balvu kategorijā "Par izcilu interpretāciju".

"Brāmsa Vijoļkoncerts man ir viens no pašiem mīļākajiem skaņdarbiem, kuram ilgu laiku pietātes dēļ neuzdrošinājos ķerties klāt," stāsta Vineta Sareika. "Šis darbs ir īpašs ar savu milzīgo iekšējo spēku, sirdi plosošo lirismu, bet arī ar to, ka tas nav rakstīts kā tipisks solokoncerts ar orķestra pavadījumu, kur solists var izrādīt savu virtuozitāti. Vijoles partija šeit ir pilnībā integrēta simfoniskajā skaņu rakstā. Šeit svarīgs ir tandēms, nepārtraukts dialogs, saskaņa ar orķestra mūziķiem, kaut kas ļoti tuvs kamermūzikai."

Savu vienīgo vijolkoncertu, kur ietilpst gan kaisles, gan rāma miera, gan arī rotaļīguma pilnas epizodes, Johanness Brāmss sarakstījis ciešā sadarbībā ar draugu, vienu no 19. gadsimta spožākajiem vijolniekiem, Jozefu Joakimu, kurš šo skaņdarbu nosauca par "vienu no četriem lieliskajiem vācu vijolkoncertiem", nostādot to līdzās Ludviga van Bēthovena, Maksa Bruha un Fēliksa Mendelszona meistardarbiem. Pirmatskaņojumā, kas notika 1879. gada 1. janvārī, pēc solista Jozefa Joakima ieceres koncertprogramma tika atklāta ar Bēthovena un noslēgta ar Brāmsa vijolkoncertu, tā izceļot abu skaņdarbu ciešo saikni un pēctecību.

Vēl šī vakara programmā pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos Andra Dzenīša Otrā simfonija "Silts vējš".

Sākotnēji Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra uzstāšanās Zvaigžņu festivālā bija paredzēta ar vijolnieces Baibas Skrides piedalīšanos.

Jau ziņots, ka Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls no 2022. gada 4. līdz 12. martam norisināsies jau 30. reizi. Liepājas Simfoniskā orķestra rīkotie pavasara mūzikas svētki piecos koncertos pulcēs izcilus dažādu žanru mūziķus un piedāvās jaunu skaņdarbu pirmatskaņojumus. Festivālā uzstāsies tādi Latvijā un ārpus valsts robežām pazīstami solisti kā ērģelniece Iveta Apkalna, pianisti Reinis Zariņš un Aleksandrs Meļņikovs, flautiste Dita Krenberga, vijolniece Vineta Sareika, operdziedātāja Hibla Gerzmava, kā arī stīgu kvartets no Lielbritānijas "Albion Quartet".

Biļetes nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.