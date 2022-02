Liepājas Zvaigžņu festivālā pirmatskaņojumu piedzīvos Andra Dzenīša Otrā simfonija

Starptautiskajā Liepājas Zvaigžņu festivāla koncertā 5. martā pulksten 18 pirmo reizi izskanēs komponista Andra Dzenīša Otrā simfonija "Silts vējš", ko atskaņos Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Andra Pogas vadībā.

Kā norāda festivāla rīkotāji no Liepājas Simfoniskā orķestra, Andris Dzenītis ir viens no spilgtākajiem mūsdienu latviešu komponistiem, kas pārstāv bagātīgo un daudzpusīgo septiņdesmitajos gados dzimušo komponistu paaudzi. Komponista rokrakstā pārliecinoša kompozīcijas tehnikas pārvaldīšana rod balansu ar emocionāli dzīvu, ekspresīvu, dažkārt - skarbi atklātu vēstījumu.

Andra Dzenīša mūzika skan arī tādās koncertzālēs kā Leipcigas "Gewandhaus" un Bostonas "Symphony Hall', taču zīmīgi, ka abas komponista simfonijas piedzīvo pirmatskaņojumu tieši Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" – autora pirmā simfonija "…mīlestība ir stiprāka. SINFONIA" tika pirmatskaņota 2018. gadā Liepājas Simfoniskā orķestra un diriģenta Gunta Kuzmas interpretācijā.

Jaundarbam komponists iedvesmu smēlies, vērojot dabu garos pārgājienos gar Latvijas jūras krastu: "2020. gada rudenī ar kājām devos gar Latvijas jūras piekrasti. Viens no maniem sev pašam uzdotajiem uzdevumiem bija iegaumēt, iedomātā atmiņu līnijā savienot ikkatru liedaga līnijas izliekumu, pagriezienu, tāluma un ģeogrāfiskā novietojuma apziņu, faktūru maiņu zem kājām, smaržas, putnu sugas, laika apstākļus, apziņas un zemapziņas domas un atmiņas, kuras raisa katrs no līnijas punktiem. Ierakstīt un saglabāt to visu tādā kā atmiņas filmā. Kādā vēla, auksta rudens pievakarē visneparastākais sastaptais bija silts vējš – no kāpām uzviļņojošas pēkšņas silta, apņemoša vēja masas – sakrāla pasargātības, patvēruma, drošības sajūta. Tepat blakus jūrai –mainīgai, vēsai, brīžam skarbai, ļoti skaistai, tuvai."

Darbu pie simfonijas Andris Dzenītis aizsācis gadā, kad kļuvis par Valsts Kultūrkapitāla fonda stipendiātu. Strādājis pie tās, domājot par nezināmu nākotni, bet tad saņēmis Andra Pogas aicinājumu kļūt par Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra rezidējošo komponistu. "Simfoniju tad arī veltīju šiem maniem draugiem mūzikā."

Šī koncerta programmā varēs baudīt arī Johannesa Brāmsa Vijolkoncertu, ko Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris spēlēs kopā ar izcilo latviešu vijolnieci Vinetu Sareiku.

Jau ziņots, ka Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls no 2022. gada 4. līdz 12. martam norisināsies jau 30. reizi. Liepājas Simfoniskā orķestra rīkotie pavasara mūzikas svētki piecos koncertos pulcēs izcilus dažādu žanru mūziķus un piedāvās jaunu skaņdarbu pirmatskaņojumus.

Festivālā uzstāsies tādi Latvijā un ārpus valsts robežām pazīstami solisti kā ērģelniece Iveta Apkalna, pianisti Reinis Zariņš un Aleksandrs Meļņikovs, flautiste Dita Krenberga, vijolniece Vineta Sareika, operdziedātāja Hibla Gerzmava, kā arī stīgu kvartets no Lielbritānijas "Albion Quartet".