Liepājas Zvaigžņu festivālā tiksies LSO un Latvijas Radio bigbends

No 25. februāra līdz 11. martam Liepājas Simfoniskais orķestris jau 31. reizi aicinās klausītājus uz Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu. Tā noslēguma koncertā 11. martā simfodžeza programmā orķestris uz "Lielā dzintara" skatuves tiksies ar Latvijas Radio bigbendu, pie diriģenta pults stājoties Guntim Kuzmam.

Kā "Delfi" informē Liepājas Simfoniskā orķestra (LSO) pārstāve Iveta Vēvere, pirmatskaņojumu šajā vakarā piedzīvos Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskā vadītāja Kārļa Vanaga komponētais Trīskāršais koncerts "Trio Colossus" tenorsaksofonam, kontrabasam un sitaminstrumentiem, kā solistiem piedaloties Edvīnam Ozolam, Artim Orubam un pašam komponistam ar tenorsaksofonu.

Skaņdarba tapšanu iedvesmojis leģendārā džeza saksofonista Sonnija Rolinsa hrestomātiskais veikums, albums "Saxophone Colossus", kas ir viens no visu laiku nozīmīgākajiem džeza mūzikas albumiem, raksta Vēvere.

"Darbs pie šī trīskāršā koncerta ar nosaukumu "Trio Colossus" ir bijis ļoti aizraujošs un interesants," stāsta Kārlis Vanags. "Esmu uzdrīkstējies izmēģināt daudz jauna – gan konceptuāli, gan instrumentācijā. Ar nepacietību gaidu tikšanos ar Liepājas Simfonisko orķestri – vēl jo vairāk, zinot, ka pie diriģenta pults stāsies Guntis Kuzma, kura spējas iestudēt un interpretēt dažāda žanra mūziku ir vienkārši apbrīnojamas."

Kārļa Vanaga kontā ir ap 200 kompozīciju un aranžiju gan kamersastāviem, gan bigbendam un simfoniskajam orķestrim, un viņa orģinālmūzikas albums "Identities" ieguvis Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons 2019".

Kā bigbendu vadītājs viņš savu darbību uzsāka 2007. gadā, izveidodams bigbendu "City Jazz Big Band", par debijas albumu "Introducing The Band" saņemot Latvijas ierakstu gada balvu mūzikā. 2018. gadā Kārlis Vanags bijis arī Eiroradio džeza orķestra komponists un muzikālais vadītājs.

Kā saksofonists Kārlis Vanags aktīvi muzicē gan savā vārdā nosauktajā trio un apvienībā "Souls Jazz Society", gan arī Raimonda Macata kvintetā "RM5" (arī ar šo sastāvu iegūta Latvijas mūzikas ierakstu gada balva "Zelta mikrofons").

Dažādos projektos viņš sadarbojies ar vienu no pasaulē vadošajiem džeza vokālistiem Kurtu Elingu, itāļu džeza dīvu Robertu Gambarini, kā arī ar tādiem spožiem mūziķiem kā Rendijs Brekers, Džodžo Maijers, "New York Voices", Mariuss Nesets, Mats Holmkvists, Diāna Šūra, Čaina Mozes, Alans Haris, Nils Landgrens, Šīmuss Bleiks, Ričards Bons, Pjērs Bertrāns un vēl daudzi citi.

Šis koncerts būs īsti svētki džeza mīļotājiem, jo kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri un Latvijas Radio bigbendu uz skatuves kāps arī Londonā dzimušais un Nigērijā skolotais pasaulslavenais džeza dziedātājs Ola Onabule, kura samtaino balsi pirmo reizi varēs dzirdēt Liepājā. Kā neviens cits viņš māk vienā audumā saaust džezu un soulu, par ko varēs pārliecināties, klausoties izlasi no Onabules jaunākā albuma "Point Less".

Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.