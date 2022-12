Lietuvā uzstāsies leģendārā rokgrupa 'Scorpions'

Nākamā gada 19. jūnijā Lietuvā, Kauņas "Žalgiris" arēnā pasaules turnejā "Rock Believer" uzstāsies vēsturiskā hita "Wind of Changes" izpildītāji, leģendārā rokgrupa no Vācijas - "Scorpions".

Kā vēsta koncerta rīkotāji, "Scorpions" Baltijas valstīs ir viesojusies vairākkārt un Lietuvā atgriezīsies pēc septiņu gadu pārtraukuma. Arī iepriekšējā rokgrupas uzstāšanās notika "Žalgiris" arēnā 2016. gadā, toreiz pulcējot plašu fanu pulku gan no Lietuvas, gan Latvijas.

Jaunajā koncertturnejā "Scorpions" prezentēs albumu "Rock Believer". Šis ir grupas 19. studijas albums. "Rock Believer", kas iznāca 2022. gadā, šobrīd ir viens no pārdotākajiem albumiem Vācijā, Francijā, Beļģijā, Somijā, Polijā, Polijā, Šveicē un citās valstīs, kā arī ierindojies otrajā vietā ASV un Apvienotās Karalistes rokmūzikas albumu topos. Tas ir grupas pirmais studijas darbs kopš 2015. gadā izdotā "Return to Forever", pārtraucot ilgāko pārtraukumu starp albumiem grupas pastāvēšanas vēsturē.

"Scorpions" ar vērienu uzsāka "Rock Believer" pasaules turneju Lasvegasā (ASV), kur grupa nospēlēja deviņus koncertus pēc kārtas. Grupa pārsteidza fanus arī ar jaunu versiju leģendārajam hitam "Wind of Change", kas tika dziedāts Ukrainas atbalstam.

Lasvegasā grupas "Scorpions" dziedātājs Klauss Meine dziedāja "Now listen to my heart, it says Ukraine" pirmās rindiņas "Follow the Moskva down to Gorky Park" vietā. Dziesmas laikā skatuve izgaismojās Ukrainas karoga krāsās. Atbalstu Ukrainai "Scorpions" pauda arī citos šā gada turnejas koncertos.

"Wind of Change" ir kļuvis par vēsturisku pārmaiņu vēstnesi visai pasaulei un vienu no Berlīnes mūra krišanas simboliem. Līdz pat šai dienai tā joprojām ir viena no slavenākajām un ietekmīgākajām dziesmām roka vēsturē, un tai pieder rekords kā visveiksmīgākajam vācu mākslinieka izdotajam singlam.

"The Rock Believer World Tour" sākās Lasvegasā, un šogad tā ietvēra arī koncertu Ņujorkas leģendārajā Madison Square Garden arēnā, kā arī 30 koncertus Ziemeļamerikā. Nākamajā gadā "Scorpions" turneja turpināsies Eiropā, un tās laikā notiks koncerti Vācijā, Francijā, Šveicē, Dānijā un citās valstīs.

Vācu grupa "Scorpions" tiek uzskatīta par vienu no slavenākajām un ietekmīgākajām rokgrupām pasaulē. Tā ir pārdevusi vairāk nekā 120 miljonus ierakstu un nospēlējusi vairāk nekā 5000 koncertu visā pasaulē. "Scorpions" ir iemūžināti Holivudas Roka slavas alejā ar tādiem hitiem kā "Wind of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You", "Send Me an Angel", "Big City Nights" un daudzām citām nemirstīgām dziesmām, kuras klausās miljoniem cilvēku visā pasaulē.

"Scorpions" koncerts Lietuvā, "Žalgiris" arēnā, notiks 2023. gada 19. jūnijā. Biļetes pārdošanā no 13. decembra.