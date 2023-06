Lietuviešu zvaigzne Daddy was a Milkman uzstāsies kopā ar 'Sinfonietta Rīga'

Viens no Lietuvas populārākajiem solo māksliniekiem, Latvijā populārais Daddy Was a Milkman, apvienosies vēl nebijušā sastāvā ar Latvijas kamerorķestri "Sinfonietta Rīga".

Kā "Delfi" vēsta koncertaģentūras FBI pārstāvji, koncerts notiks "Arēnā Rīga" amfiteātrī šī gada 10. decembrī.

Līdz ar parādīšanos uz Baltijas mūzikas skatuves Daddy Was a Milkman kļuva par klausītāju iemīļotu izpildītāju, kas sniedzis jau vairākus koncertus Latvijā, nesenākais no tiem bija pilnībā izpārdotais koncerts kopā ar stīgu kvartetu 2022. gada izskaņā koncertzālē "Palladium Rīga". Šī gada nogalē plānoto koncertu mūziķis gatavo ar vēl nepieredzētu vērienu, veidojot to kopā ar valsts kamerorķestri "Sinfonietta Rīga", kas ieguvis vairākas Lielās Mūzikas balvas, kā arī piedalījies "Grammy" balvu saņēmuša ieraksta tapšanā.

Līdz ar debijas albuma "Daydreaming" izdošanu un pirmo viesošanos Latvijā, klausītāji acumirklī iemīlēja Daddy Was a Milkman melodisko balsi un muzikālo pavadījumu papildinošās elektroniskās mūzikas iespēles, ļaujot solo mākslinieka kompozīcijām ilgstoši noturēties populārāko raidstaciju atskaņotākās mūzikas topu virsotnēs, raksta koncerta rīkotāji. Debijas albumam un tā prezentācijas koncertam Latvijā sekoja veiksmīga mākslinieka koncertu sērijas uzsākšana Latvijā, piedaloties gan vasaras mūzikas festivālos, gan koncertos. Viens no Daddy Was a Milkman atpazīstamākajiem sadarbības skaņdarbiem ir dziesma "This is How I Feel", kas tapusi kopā ar "Prāta vētru".

Ar katru nākamo koncertu Daddy Was a Milkman cenšas parādīt kādu citu savu māksliniecisko šķautni un uzstāda aizvien augstāku latiņu koncertu mākslinieciskajam un muzikālajam noformējumam. 2021. gada nogalē Daddy Was a Milkman izdeva pirmo albumu dzimtajā valodā "Kai ruduo mokė mane", ko prezentēja divos koncertos Lietuvas Nacionālajā operas un baleta teātrī. Ekskluzīvo koncertu ieraksti tika iemūžināti vinila platē. Gadu vēlāk – 2022. gadā – mūziķis priecēja ne vien savas mūzikas, bet arī daiļās dabas cienītājus, sniedzot saullēkta koncertu Pabažu ezerā. Tajā pašā gadā mākslinieks pievērsās sadarbībai ar stīgu kvartetu un sniedza izjustu koncertu tandēmā ar klasiskās mūzikas pavadījumu gan Viļņas mūzikas festivālā "Summer In The City", gan pie mums.

Šī gada izskaņā, 10. decembrī, "Arēnā Rīga", plānotais koncerts nāk ar jaunu vērienu - uz "Arēnas Rīga" skatuves Daddy Was a Milkman uzstāsies kopā ar kamerorķestri "Sinfonietta Rīga".