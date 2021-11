LNO tapis jauns Rosini 'Pelnrušķītes' iestudējums kabarē noskaņās

Latvijas Nacionālajā operā (LNO) 28. novembrī pirmizrādi piedzīvos Džoakīno Rosīni operas "Pelnrušķīte" jauniestudējums. Labi zināmā pasaka Rosīni operā pārvērtusies par jautru drāmu pieaugušajiem.

Kā "Delfi" informē LNO pārstāve Irbe Treile, iestudējuma radošā komanda operas darbību pārcēlusi uz 1930. gadu Ņujorku kabarē noskaņās.

Itāļu komponists Džoakīno Rosīni operu "Pelnrušķīte" radīja divdesmit piecu gadu vecumā vien divdesmit četru dienu laikā, un savu pirmuzvedumu tā piedzīvoja 1817. gadā Romā. LNO jauniestudējums ir šīs operas pirmuzvedums Latvijā.

Režiju, horeogrāfiju, scenogrāfiju un kostīmus veidojis radošais duets "Barbe & Doucet" – Reno Dusē un Andrē Barbs. Jauniestudējuma muzikālais vadītājs ir Pēters Halāss. Pirmizrādi un izrādes decembrī diriģēs Andris Veismanis. Jaunuzveduma gaismu mākslinieks ir Oskars Pauliņš.

Titullomu jaunuzvedumā interpretēs ungāru mecosoprāns Dorotea Lānga, lomās - Pablo Martiness vai Mihails Čuļpajevs (princis dons Ramiro), Krišjānis Norvelis vai Pavlo Balakins (dons Maņifiko), Kalvis Kalniņš vai Rinalds Kandalincevs (Dandīni), Jūlija Vasiļjeva vai Inga Šļubovska-Kancēviča (Klorinda), Laura Grecka vai Altea Troisi (Tizbe) un Rihards Mačanovskis vai Juris Ādamsons (Alidoro). Izrādē piedalās Latvijas Nacionālā baleta dejotāji, LNO kora vīru grupa un LNO orķestris.

Opera "Pelnrušķīte" Latvijā iestudēta pirmoreiz. Uzvedums tapis sadarbībā ar Tulūzas operu, kur tiks pirmizrādīts 2023. gadā.

Foto: Agnese Zeltiņa

Operas centrā ir Lai Ramiro, kurš no nesen mirušā tēva mantotu teātri, viņam ir jāapprecas. Mantojamā "King's Follies" reiz ir bijusi viena no prestižākajām rēvijām Ņujorkā, bet ziedu laiki tai sen jau garām. Lai bizness attīstītos, Ramiro juridiskais padomnieks Alidoro iesaka precēt veiksmīgā burleskas šova "Button Club" īpašnieka dona Maņifiko meitu. Maņifiko pameita - Pelnrušķīte Andželīna rūpējas par savām māsām un citām "Button Club" māksliniecēm, bet pati sapņo kļūt par kostīmu mākslinieci. Viņas radošā vīzija palīdz kļūt par partneri Ramiro biznesā, bet pievilcīgā daba iekaro puiša sirdi.

Radošais duets "Barbe & Doucet" katrs atsevišķi ieguvuši pieredzi dejā, teātrī, televīzijā un operā, režisors un horeogrāfs Reno Dusē (Renaud Doucet) un scenogrāfs un kostīmu mākslinieks Andrē Barbs (André Barbe) apvienoja spēkus 2000. gadā. Kopš tā laika viņi ir kopīgi radījuši vairāk nekā 30 operu iestudējumus, kas guvuši starptautisku atzinību par radošumu, formas izjūtu un precīzu, smalku dramaturģiju.

"Aicinājums iestudēt Latvijas Nacionālajā operā nāca līdz ar pandēmijas sākumu. Viss šķita drūms. Cilvēki bija neapmierināti, jo nevarēja apmeklēt teātra izrādes. Mums likās, ka nepieciešams sagādāt prieku, izklaidi, cerību un krāsas," stāsta Andrē Barbs.

Foto: Agnese Zeltiņa

"Rosīni nevēlējās operā "Pelnrušķīte" nekādu maģiju. Viņš radīja stāstu par cilvēkiem. Tas ir iemesls, kādēļ iestudējumā nav ne kurpītes, ne ķirbja. Pelnrušķītes vēstījums – esi glīta, satiksi princi – ir novecojis. Gribējām parādīt, ka Pelnrušķītei nešķiet svarīgi būt priekšplānā. Patiesībā viņas glābiņš ir tas, ko viņa rada un dara," saka Reno Dusē.

"No diriģenta skatupunkta "Pelnrušķītes" partitūra ir ļoti trausla un skaista, kā ziloņkaula statuja vai dārga porcelāna vāze. Ja ar to apietas ļoti uzmanīgi un ar lielu mīlestību, to var patiesi iemīļot," saka jauniestudējuma muzikālais vadītājs Pēters Halāss. Viņš ir viens no daudzpusīgākajiem ungāru diriģentiem, darbojas gan opermūzikā, gan simfoniskajā mūzikā. Ungāru un starptautiskie kritiķi slavējuši diriģenta aizrautīgo, precīzo un analītisko darbu. Viņa repertuāra pamatā ir Pirmās Vīnes skolas un vācu romantiķu darbi, īpašu uzsvaru liekot uz Mocarta un Vāgnera mūziku

"Sarunas pirms pirmizrādēm" par operu "Pelnrušķīte" notiks 22. novembrī 18.30 LNOB Jaunajā zālē."

Nākamās izrādes 1., 3. un 10. decembrī. Uz iestudējumu tiek aicināti skatītāji no divpadsmit gadu vecuma.

Biļetes var iegādāties LNOB un "Biļešu paradīzes" kasēs, kā arī internetā.