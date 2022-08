LNOB jauno sezonu sāks ar Ingas Kalnas koncertu

Ar koncertu "Inga Kalna. Verdi" jauno sezonu 14. augustā sāks Latvijas Nacionālā opera un balets (LNOB). Šīgada jubilāres, izcilā soprāna Ingas Kalnas soloprogramma izskanēs Lielajā zālē diriģenta Mārtiņa Ozoliņa muzikālajā vadībā un Latvijas Nacionālās operas orķestra pavadījumā.

Kā "Delfi" vēsta LNOB pārstāve Irbe Treile, Inga Kalna ir "dziedātāja ar skaistu dvēseli, siltu sirdi, nevainojamu vokālo tehniku un ar muzikoloģes zināšanām". Spoža dažādu laikmetu un stila repertuārā, katrā no tiem izceļot raksturīgo un būtisko. Šobrīd māksliniece dzīvo Hamburgā, bet savā jubilejas gadā vēlas iepriecināt uzticīgos klausītājus arī Latvijā.

Par gaidāmo koncertu pati dziedātāja stāsta: "Savu daiļradi un repertuāra izvēli varu vien raksturot, pārfrāzējot latviešu tautasdziesmu - "ej balstiņa tu pa priekšu, es tavās pēdiņās". Vienmēr esmu izvēlējusies tieši to virzienu, uz kuru pusi attīstījās mana balss. Tāpēc savu trīsdesmito dzimšanas dienu atzīmēju Operā ar Hendeļa mūzikas koncertu, divdesmit gadus uz skatuves ar bel canto programmu, tad bija Mocarta programma ar "Sinfonietta Rīga", beidzot ir pienācis laiks Verdi mūzikai".

"Verdi daiļrade pati par sevi ir īpaša pasaule, ar tikai tai raksturīgo vērienu un dziļumu. Pamatojoties uz visiem priekšteču sasniegumiem, komponists veido savu estētiku, kura varbūt nav tik dekoratīvi krāšņa un rotājumiem bagāta, kā bel canto laikā, toties ārkārtīgi patiesa, tieša, reizēm pat skarba. Komponists ir nodzīvojis ilgu radošo mūžu, viņa stils un komponēšanas maniere gadu gaitā ir mainījušies, tomēr Verdi ir saglabājis savu absolūti autentisku identitāti, kura ir momentā atpazīstama un nelīdzinās nevienam citam rokrakstam," papildina dziedātāja.

Programmā skanēs fragmenti gan no Verdi agrīnajiem darbiem – "Laupītāji", "Korsārs", gan no brieduma perioda – "Likteņa vara", gan no pēdējiem opusiem – "Otello".

Jau no 18. augusta Latvijas Nacionālā opera un balets aicina apmeklēt izrādes. Sezonas pirmais jauniestudējums - Franca Lehāra operete "Jautrā atraitne" savu skatuves dzīvi Latvijas Nacionālajā operā sāks 22. septembrī. Uzvedums opernamā top muzikālā vadītāja un diriģenta Tomasa Rēznera (Thomas Rösner) un režisora Ūves Ērika Laufenberga (Uwe Eric Laufenberg) vadībā.